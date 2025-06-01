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泰國警方近期在芭達雅一處公寓逮捕一名英國籍男子，這名男子涉嫌性侵年僅6歲的泰國籍繼女，並將犯罪影片上傳到社群媒體。被捕男子身分初步確認為路克（Luke），遭控強制性交、對13歲以下兒童性侵害及猥褻等罪名。泰國刑事法院已核發逮捕令，警方隨即在芭達雅展開拘捕行動。這起案件起因於英國國家犯罪調查署（NCA）發現該男子社群帳號出現疑似性侵泰國幼童的影片，隨即請求泰國政府協助調查。泰國人口販賣防制署透過影片背景分析，成功追查到受害女童身分。據當地媒體報導，受害女童為一名泰國婦女的女兒，這名婦女與嫌犯交往兩年，案發時女童只有6歲，目前7歲，當警方向女童母親出示相關影片時，母親相當震驚。嫌犯全盤否認指控，並且拒絕配合警方偵訊，案件仍在進一步調查中。