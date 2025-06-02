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巴黎聖日耳曼（PSG）歷史性地以5：0大勝國際米蘭，隊史首次奪下歐洲冠軍聯賽冠軍，全城陷入狂歡，但勝利的喜悅卻被暴力事件所籠罩。據警方統計，全法共有491人被捕，其中巴黎就有392人；另有192人受傷，包括4人重傷，並傳出兩起死亡事件，讓這場本應值得紀念的夜晚蒙上陰影。法國內政部長Bruno Retailleau痛斥，「真正的巴黎球迷正在欣賞一場精彩比賽，但同時，野蠻人卻佔據巴黎街頭，挑釁警方、犯下罪行，這是無法接受的。」暴力衝突主要集中在香榭麗舍大道與王子公園球場周邊，警方表示，大批球迷聚集於此觀看轉播，部分滋事分子藉機鬧事，焚燒車輛、砸店搶劫，甚至朝警方投擲爆竹與雜物。警方部署約5400名人力維持治安，雖然未能完全阻止混亂，但巴黎警察局長Laurent Nuñez仍肯定警方「有效壓制更大災情」，強調：「我們受夠了『政府什麼都不做』這種說法，事實並非如此。」其中一起死亡事件發生在巴黎，一名20多歲男子疑因賽後慶祝遭車輛撞擊身亡，事件仍在調查中；另一宗命案則發生於西南部城鎮Dax，一名17歲少年在街頭派對中遭刺殺身亡。南部城市Grenoble也傳出車輛衝入群眾，導致一家四口受傷，肇事駕駛已遭拘留。根據法國媒體報導，目前傳出有559人被捕。儘管有暴力與混亂，球隊方面仍安排週日舉行冠軍遊行，並將於香榭麗舍大道與王子公園球場舉辦慶祝活動。警方已預告將維持高度警戒，所有進場球迷將接受搜身檢查，以防再度爆發暴力。巴黎聖日耳曼也發表聲明強烈譴責暴力事件，表示這些「零星行為與球會價值背道而馳，絕不代表廣大支持者」。警方與官方也強調，絕大多數球迷皆和平慶祝，肇事者僅屬少數。儘管暴力陰影籠罩，巴黎聖日耳曼創下隊史歐冠首冠的榮耀時刻，仍將被球迷銘記；但如何讓足球回歸純粹激情，避免狂歡演變為災難，也將是法國政府與球迷社群必須正視的課題。