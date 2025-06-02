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法國網球公開賽也沾染了一些PSG在歐洲冠軍盃奪冠的浪漫氣息，塞爾維亞球星Novak Djokovic在對戰Filip Misolic的比賽中，意外捲入一場網球與足球激情交錯的混亂氛圍。由於巴黎聖日耳曼在歐冠決賽中以5：0大勝國際米蘭，場內外充斥著法國球迷的歡呼聲，影響甚至波及到比賽進行中的羅蘭加洛斯球場。巴黎聖日耳曼主場「王子公園球場」與羅蘭加洛斯距離相近，大量當地球迷在網球賽場內觀看兩項賽事，場面形成獨特的雙重氛圍。每當巴黎聖日耳曼進球，球迷便爆出巨大歡呼聲，讓網球賽事瞬間變得不再平靜。Djokovic賽後表示對這種情況感到又驚又喜：「他們實在歡呼太多次了，我心想：『哇，巴黎怎麼進這麼多球？到底怎麼回事？』現在聽說是5：0，老實說，真是個驚人的結果。」儘管比賽過程受到干擾，Djokovic依然展現穩定表現，以6：3、6：4、6：2直落三盤擊敗Misolic，順利晉級。他也談到夜場比賽的獨特感受：「夜場比賽總是很不一樣……聲音更大、氣氛也與白天完全不同。」接下來，Djokovic將在第四輪面對英國好手Cameron Norrie，爭取朝法網冠軍再邁進一步。這也將是兩人繼日前日內瓦公開賽交手後再度對決，當時Djokovic經過一場激戰擊敗Norrie奪冠。在這場意外融合網球與足球激情的夜晚，Djokovic證明了自己不受外界干擾影響，依舊展現大滿貫冠軍應有的專注與氣場，寫下他在本屆法網征途中的難忘篇章。