「美聲歌王」林志炫近日3度參戰中國歌唱節目《歌手》，過去曾在節目中拿下亞軍的他，這次只錄了2集就因為綜合排名墊底遭到淘汰。昨（1）日音樂人許常德也在臉書發文點評林志炫的比賽表現，他逆風發言，認為林志炫這次的演出確實給人一種「炫技疲勞」的感覺，但他覺得「被炒話題也是一種身價」，不是誰被淘汰都能變熱議新聞，大讚林志炫是少數擁有這個身價的人。
林志炫遭淘汰粉絲氣炸！許常德吐實話：確實有可能被刷
林志炫在《歌手2025》遭淘汰後，不少粉絲替他抱不平，認為以林志炫公認的好歌喉怎麼可能在前幾輪比賽就被刷掉，更有中國網友留言：「這種結果跟侮辱有什麼差別」，質疑投票成績有內幕。對此，許常德也下場點評林志炫在《歌手2025》2次演出的表現，認為林志炫「確實有可能會被刷掉的」。
許常德指出，「第1首〈悟空〉與第2首〈秋意濃〉都有炫技疲勞的感覺，沒有一個句子能輕輕揪著你的心，也許這麼大投資的音樂節目什麼歌都要做大，如果林志炫沒有辦法在這樣的紅毯上讓人看到一些意想不到的眼睛為之一亮，那麼這麼會唱歌的音樂家也可能會沈浸在這場面，想像中的起飛翻轉幾圈然後不意外的完美落地」。
林志炫話題性極強！許常德讚：不是誰被淘汰都能變新聞
不過許常德也大讚林志炫的氣度，「比賽只是調味，音樂是工具，高度才是最後制勝的關鍵」。他認為歌手被炒話題也是一種身價，「真正的競爭是看哪個歌手能把比賽變成自己的人生，讓大家透過音樂，看一個音樂人如何突破重重的商業捆綁，如何展現讓人佩服的真情與實力」。
許常德直言，其實參賽《歌手》系列的競演歌唱節目，表演者要做的工作真的不只唱歌而已，是大家要合力把節目炒熱，「越殘酷越不放棄，觀眾越滿足，觀眾愛看戲劇張力，這也是歌手與節目共同責任」，他認為參加這樣級別的比賽，最重要的不是第一名而是有話題，「所以林志炫的失敗沒有意外，是意外的輸了的體驗是一種精彩，不是誰被淘汰都能變熱議新聞，林志炫是這一集少數有這個身價的人」。
《歌手2025》持續播出！繼林志炫後白舉綱遭淘汰
《歌手2025》在今年5月16日開播，首發歌手除了林志炫外，還包含陳楚生、GAI（周延）、單依純、白舉綱，以及美國歌手Mickey Guyton、日本歌手BENI。5月30日播出的最新一集，繼林志炫後輪到白舉綱遭淘汰，美國歌手Charlie Puth則襲榜成功，將繼續參加後續比賽。
而《歌手》比賽評分主要採聽眾投票制，會依照選手得票數做排名。這季票數共有1010票，包含500位現場大眾聽審、500位線上大眾聽審與10位線上全民陪看團成員，舞台除了比歌聲，更像是在比人氣。
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林志炫在《歌手2025》遭淘汰後，不少粉絲替他抱不平，認為以林志炫公認的好歌喉怎麼可能在前幾輪比賽就被刷掉，更有中國網友留言：「這種結果跟侮辱有什麼差別」，質疑投票成績有內幕。對此，許常德也下場點評林志炫在《歌手2025》2次演出的表現，認為林志炫「確實有可能會被刷掉的」。
許常德指出，「第1首〈悟空〉與第2首〈秋意濃〉都有炫技疲勞的感覺，沒有一個句子能輕輕揪著你的心，也許這麼大投資的音樂節目什麼歌都要做大，如果林志炫沒有辦法在這樣的紅毯上讓人看到一些意想不到的眼睛為之一亮，那麼這麼會唱歌的音樂家也可能會沈浸在這場面，想像中的起飛翻轉幾圈然後不意外的完美落地」。
林志炫話題性極強！許常德讚：不是誰被淘汰都能變新聞
不過許常德也大讚林志炫的氣度，「比賽只是調味，音樂是工具，高度才是最後制勝的關鍵」。他認為歌手被炒話題也是一種身價，「真正的競爭是看哪個歌手能把比賽變成自己的人生，讓大家透過音樂，看一個音樂人如何突破重重的商業捆綁，如何展現讓人佩服的真情與實力」。
許常德直言，其實參賽《歌手》系列的競演歌唱節目，表演者要做的工作真的不只唱歌而已，是大家要合力把節目炒熱，「越殘酷越不放棄，觀眾越滿足，觀眾愛看戲劇張力，這也是歌手與節目共同責任」，他認為參加這樣級別的比賽，最重要的不是第一名而是有話題，「所以林志炫的失敗沒有意外，是意外的輸了的體驗是一種精彩，不是誰被淘汰都能變熱議新聞，林志炫是這一集少數有這個身價的人」。
《歌手2025》持續播出！繼林志炫後白舉綱遭淘汰
《歌手2025》在今年5月16日開播，首發歌手除了林志炫外，還包含陳楚生、GAI（周延）、單依純、白舉綱，以及美國歌手Mickey Guyton、日本歌手BENI。5月30日播出的最新一集，繼林志炫後輪到白舉綱遭淘汰，美國歌手Charlie Puth則襲榜成功，將繼續參加後續比賽。
而《歌手》比賽評分主要採聽眾投票制，會依照選手得票數做排名。這季票數共有1010票，包含500位現場大眾聽審、500位線上大眾聽審與10位線上全民陪看團成員，舞台除了比歌聲，更像是在比人氣。