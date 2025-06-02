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中華職棒昨（1）日正式公布2025年5月最有價值球員（MVP）得主，打者由台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）奪下，投手部分則由樂天桃猿左投魔神樂（Marcelo Martinez）榮膺殊榮。兩位外籍好手雖非初來乍到，卻是生涯首度獲得單月MVP肯定。魔鷹在5月傷癒歸隊後火力全開，出賽20場共敲出28支安打，其中包含9發全壘打、貢獻24分打點，打擊率高達0.359、上壘率0.425、長打率0.769，OPS更達1.194。單月9轟追平中職洋將紀錄，與1996年時報鷹的丹尼歐、2007年統一獅布雷並列，60壘打數也同樣寫下新猷。在MVP投票中更是以全票當選，成為台鋼隊史首位獲得單月MVP的野手。投手方面，樂天桃猿的魔神樂在5月繳出4勝0敗的完美戰績，總計主投32.1局僅失1分自責分，防禦率僅0.28，另有31次三振與僅5次保送，WHIP值僅0.74，展現極佳壓制力。他在票選中以15票擊敗統一獅左投蒙德茲的2票，首度拿下單月MVP頭銜。