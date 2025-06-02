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▲安娜迪阿瑪斯（如圖）從古巴到好萊塢發展，深獲A咖男星們的心，不僅曾與班艾佛列克假戲真做，目前也傳跟湯姆克魯斯在約會中。（圖／摘自IMDb）

▲安娜迪阿瑪斯（右）曾與班艾佛列克交往，還一起出遊，留下親密合照，各方差點以為他們會結婚。（圖／摘自IG）

▲班艾佛列克被有人形容是「蠻容易嫉妒」的類型。（圖／美聯社／達志影像）

湯姆克魯斯近來與古巴美人安娜迪阿瑪斯打得火熱，從最早只是在倫敦被拍到共進晚餐，那時還有風聲稱彼此只在試探有無合作拍戲的可能、並沒有浪漫的感覺，到現在越走越近，戀情也越來越難以遮掩，兩人的影迷還算樂觀其成，卻有一個人心裡很不是滋味：安娜的前男友班艾佛列克。身為好萊塢大牌紅星之一，班艾佛列克視湯姆克魯斯為前輩友人，彼此並未交惡，但看到他與自己曾經很喜歡的安娜正在熱戀，真的很難壓抑心中的妒火，朋友透露他現在心裡酸溜溜的，一方面卻又知道要替阿湯感情有著落而開心，處在矛盾又複雜的感覺中。美麗性感的安娜迪阿瑪斯，從古巴進軍好萊塢，最初幾乎不會講英語，幾年下來不僅以《007 生死交戰》知名度大增，更憑《金髮夢露》入圍了奧斯卡影后，和布萊德彼特、班艾佛列克、丹尼爾克雷格等A咖天王都建立了不錯的情誼，其中她與班艾佛列克合演情色驚悚片《深水》之後，假戲真做擦出火花。剛巧那時正是新冠肺炎席捲全球時，班與安娜常常一起待在家，愛火燒得更旺，甚至還被推測有可能結婚。等到美國的疫情稍稍有點和緩，他們一起開車到墨西哥度假，還把親密的照片發布上網，眼看安娜就要變成下一任艾佛列克夫人。沒想到就在他們這一趟墨西哥之行的兩個月後，安娜就跟班分手。這事發生的速度快到連《深水》在美國都還沒上映，眼看疫情仍衝擊票房、男女主角的緋聞已不能拿來炒做，電影公司直接把這部片從院線上映改成串流推出，班與安娜的這一段情，落得尷尬收場。但也因為安娜放他自由，他才能夠很快與舊愛珍妮佛羅培茲復合，儘管這一段感情的結局，也並沒有讓大家很快樂。倒是安娜的桃花不斷，揮別班艾佛列克，又有新的男友，現在還直接變成湯姆克魯斯最新緋聞女友，好萊塢的行情還在持續上揚。根據英國《每日郵報》報導，班艾佛列克是蠻容易吃醋的類型，當初他真的很喜歡安娜，安娜想要分手也令他頗為傷感，所以看到安娜現在與湯姆克魯斯打得火熱，他的心裡充滿奇怪感覺。班艾佛列克一方面覺得阿湯是好萊塢前輩，雖然年逾花甲，還有很旺盛的事業，他也期盼自己到了同樣的歲數，也能夠有一樣的搶手程度，只是阿湯一直以來也都是好萊塢同業男星偷偷嫉妒的對象，班也不例外。友人打趣建議：「不如他去約會凱蒂荷姆絲（湯姆克魯斯前妻）好了。」