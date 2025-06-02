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，如果灰狼希望在今夏爭取Durant，Randle執行下賽季價值3090萬美元的球員選項將是先決條件

▲灰狼認為Randle持球殺入內線、轉移球到弱側底角、以及突破中尋找空切球員的能力，比Towns更適合作為Edwards。（圖／美聯社／達志影像）

球隊現階段的預期是從Durant交易中獲得約3個首輪選秀權加上一名優質年輕球員。

▲目前Durant的交易價值已難以比擬當年鳳凰城太陽送出四個首輪籤與Mikal Bridges時的代價。太陽隨隊記者Gina Mizell曾透露，球隊現階段的預期是從Durant交易中獲得約3個首輪選秀權加上一名優質年輕球員。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）美國知名記者Jake Fischer今（2）日撰文深入分析明尼蘇達灰狼今夏可能的大動作，並指出若。雖然KD價值已經下滑，但美媒評估，這也考驗著買家的資本。去年休賽期，灰狼與尼克完成一筆三方交易，送走Karl-Anthony Towns，換來Randle與Donte DiVincenzo等人。因為，也消息人士也強調，灰狼認為Randle持球殺入內線、轉移球到弱側底角、以及突破中尋找空切球員的能力，比Towns更適合作為Edwards。Fischer也透露，這筆交易不僅考量戰術層面，更有明顯的財務動機。Fischer進一步指出，因為他的合約能成為交易中的匹配薪資的主體。Randle必須在6月30日前做出決定。Durant目前的最新下家賠率也正式出爐；達拉斯獨行俠（+750）排名第三，聖安東尼奧馬刺與邁阿密熱火同為+900並列第四。此前火箭長期是Durant潛在下家的頭號熱門，但近期多方消息指出灰狼正在「認真考慮」透過交易引進Durant，成為新的領先者。Durant與Edwards去年曾一同效力於美國男籃，兩人建立起一定的默契，而Edwards從小就將Durant視為偶像。儘管Durant尚未公開表態未來動向，但他在2月曾於Draymond Green的播客中透露：「我希望自己的職業生涯能以自己的方式結束，這是我唯一在乎的事。」根據ESPN名記Shams Charania的消息，，任何一隊都有可能在今夏再度出手。據悉，曼菲斯灰熊曾在交易截止日當天試圖網羅Durant，但遭他拒絕；然而今夏情勢可能改變，Durant對灰熊的態度或將更為開放。目前Durant的交易價值已難以比擬當年鳳凰城太陽送出四個首輪籤與Mikal Bridges時的代價。太陽隨隊記者Gina Mizell曾透露，Durant是否願意接受轉隊，Randle是否選擇執行球員選項，以及灰狼的進一步操作，將成為今夏交易市場上最值得關注的焦點之一。