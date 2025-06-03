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▲單親媽媽因為呂秋遠人設，找他打撫養費官司，未料過程讓他非常不滿意，更怒批呂秋遠不專業。（圖／讀者提供）

▲單親媽媽花25萬委任呂秋遠打撫養費官司，呂秋遠不僅找代理律師出席，從來沒有露面，更調解兩次就想解決訴訟。（圖／讀者提供）

知名律師呂秋遠，自從爆發子女認領官司後，爭議不斷，《NOWnews今日新聞》記者至今已接獲5名被害人控訴，呂秋遠不夠專業，而且這些「被害人們」也有不少共通點，都是有經濟壓力的單親媽媽，都是看臉書找上呂秋遠，都被收費25萬元，一開始呂秋遠都會說官司很好贏，完全未親自出庭，更不斷勸委託人和解。其中有一位李小姐，找呂秋遠打離婚官司，呂秋遠告訴她撫養費能談到360萬元已經很高，但呂秋遠爆發爭議後，李小姐自己談撫養費，竟然高於近1百萬元，因此李小姐想呼籲，不要再有「向她一樣的笨蛋」，花冤枉錢了。李小姐說，會選擇現在發聲，是因為呂秋遠的人設形象太好，臉書粉絲眾多，所以之前不敢說，直到看到呂秋遠人設崩壞，她才鼓起勇氣，告訴記者，李小姐還說，和前夫的贍養費官司上個月剛結束，還被前夫調侃，「看到最近的新聞，還要繼續委任呂秋遠嗎？」不過最讓李小姐不滿的，不是這個，李小姐告訴記者，她也是因為看到呂秋遠臉書經常分享心靈雞湯文，才找他打官司。李小姐說「呂秋遠會在一開始打同情牌，幫你爭取很高撫養費，要我們放心，但後來卻屢屢被迫談和解」，呂秋遠也打包票，會親自出庭爭取權利，卻從頭到尾都沒出現，而且呂秋遠指派的律師和李小姐前夫談的內容，也不是李小姐要的，甚至對李小姐很不利。李小姐和其他委託人一樣，找上呂秋遠，以為找到浮木，她特別開車北上，到呂秋遠的律所見面，她說呂秋遠態度很誠懇，也分析案情，但因為李小姐的委託要打監護權和撫養費，所以難度較高，委任費開價25萬元，呂還告訴李小姐，這費用已經算便宜了。李小姐當時心懷感激，認為呂秋遠願意幫她解決難題，呂秋遠還說案件會先送調解，調解不成再送法院，呂秋遠也承諾會親自出席，但李小姐說，9月找上呂秋遠，11月第一次調解，總共2次調解，呂秋遠都沒出現，都是代理律師出席。李小姐也說，她當時對於呂秋遠提出的撫養費金額算法，感到很奇怪。呂秋遠告訴她，由於前夫年薪120萬元，可以跟她要一個小孩撫養費2萬，2個就4萬塊，呂秋遠不只跟她說「之前找錯律師打刑事官司，現在找他不用花那麼多冤枉錢」呂更鼓勵李小姐「人要往前走，不要跟渣男有瓜葛，我告訴妳，把小孩帶好，跟男生拿錢，以後可以過好日子。」現在李小姐覺得非常諷刺。沒想到11月調解時，李小姐說，當時呂秋遠派出的代理律師，沒有經過她本人同意，小孩全部改成都是李小姐照顧，還是調解完才被告知，讓李小姐氣炸了，這根本不是她要的結果，很不滿意。更讓李小姐不滿的是，她事後詢問別的律師，才知道這種家事案件，委任雙方都要出席，但當時呂秋遠告訴她「本人不用去，律師去就好」，所有的訴求都是透過通訊軟體告知。李小姐也有提出不希望調解，直接送法院，但呂秋遠告訴她「聽聽男方怎麼說」，李小姐才不疑有他。一直到今年3月李小姐再和前夫調解，結果更是讓李小姐傻眼。原本呂秋遠說一個孩子可以爭取到2萬塊的撫養費，沒想到最後竟然變成，前兩年一個孩子前夫只要付8千元，之後再一人一個月付1萬元，付到孩子成年22歲，總金額大約360萬元。呂秋遠打電話告訴李小姐調解結果，說金額跟他預判367萬元，差7萬元差的不多，不過李小姐也說呂秋遠每次打電話講調解金額都不一樣，甚至呂秋遠還說自己預測法院判決賠償260萬元，相差1百萬，認為條件已經很好了，但李小姐不能接受，李小姐也問呂秋遠自己要不要出席，呂秋遠告訴她「不要去，以免被情緒勒索」，不讓李小姐出席。李小姐再爆料，有次她問呂秋遠是否有參加調解，呂秋遠告訴她自己在停車場等，但根據前夫說法，僅有代理律師出現，前夫說兩次調解，根本從來沒看過呂秋遠本人， 都是派年輕律師，而且前夫願意負擔兩個孩子每月1萬5和1萬6千元的撫養費到成年，在和解前呂秋遠曾致電給李小姐，李小姐告訴呂有談到扶養費，李小姐說前夫可以多付一點，沒想到最後代理律師卻幫李小姐談到只剩一個月8千，讓她不能接受。幾天後呂秋遠再跟李小姐聯繫，說「已經幫他算過，這樣結果很不錯了」，還說法官不會跟你說這些，不會考慮未來，只看當下，要李小姐想清楚。李小姐不滿的是，明明花錢委託呂秋遠，專業律師談和解，金額卻越談越爛？呂秋遠更一度告訴李小姐「要體諒前夫的負債，8千也是錢，1萬也是錢」但是李小姐後來要求自己和前夫談扶養費，談下來的結果是前夫要負擔445萬撫養費，比呂秋遠談的360萬元，多了近1百萬元。呂秋遠竟然還說「講到比較高的金額，很好，朝這方向去說，談得很好。」李小姐心想，「我花錢請你幹什麼？」李小姐很生氣，因為呂秋遠不只談的很失敗，還反問李小姐「有調解必要嗎？」更一直打電話要求李小姐「和解」，說一旦和解就不用上法院了。因為李小姐有經濟壓力，25萬律師費只能分期付款，目前已經付15萬，她說「呂秋遠收了15萬，兩場調解都沒出現，根本是說一套做一套，也影響對律師的信任，和職業形象，完全不能接受。從頭到尾呂秋遠沒有出現，談的也不是我要的，甚至對我不利」目前李小姐已經著手解除委任當中。李小姐還補充說，「呂秋遠後來寫一個助理打好的第三次調解內容，寫法院預設結果，對方只會判各付1萬1千元，大家各半，不會因為財力或負債影響」，呂秋遠告訴李小姐，「我怕這個案子被法官判說，妳陪小孩子，還要自己負擔1萬1千元到成年。」呂秋遠還說「法官說按照這種狀況，妳負債多，債務多、貸款多，最壞結果一個人判對方1萬1千塊到成年，總金額還不到300萬，少拿30至50萬元，現在條件已經很好，妳就接受吧。」李小姐認為呂秋遠恐嚇不懂法律的委託人，非常誇張。李小姐怒控呂秋遠「說一套做一套，收費還比人家貴，做得卻比別人少，結果也比別人差，根本不專業。利用自己塑造的偉大人設，像當業務，有諮詢就分給大家做。而且調解兩次就想解決，還要我接受不平等條約，這是我認為他做人很爛的原因。」