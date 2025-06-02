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近期新冠肺炎疫情升溫，疾管署日前預估，經過端午連假單週可能會超過過6萬人確診，耳鼻喉科醫師張弘也在臉書上發文表示，若有發燒、酸痛症狀，可先行居家新冠快篩，症狀很輕可先多喝水、休息，若症狀明顯不適，建議即早就醫檢查，但若年紀大約65歲，或有慢性疾病建議即早就醫檢查，必要時服用抗病毒藥。在臉書上發文指出，炎炎夏日很多人發燒，而根據他的觀察，約有1/3的患者發燒，發燒的患者當中約有1/2-1/3是新冠肺炎病毒感染，觀察到新冠肺炎有輕症化趨勢，跟一般上呼吸道感染，不容易區分，常見症狀有發燒、腰痠背痛、咳嗽等，因此建議，民眾若有發燒或酸痛情形，可先行居家進行新冠快篩。張弘說明，若症狀很輕可先多喝水、休息，若症狀明顯不適，建議即早就醫檢查，但若年紀大約65歲，或有慢性疾病如糖尿病、免疫系統疾病、心血管、癌症病史等，建議即早就醫檢查，必要時服用抗病毒藥；針對其他防疫建議，重申有出入人多公共場所戴口罩、勤洗手。