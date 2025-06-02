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▲張員瑛（中）在高雄開唱時，笑說自己表演結束後要喝西瓜烏龍茶。（圖／讀者提供）

▲除了珍煮丹有西瓜烏龍茶（左），山焙也有賣「金烏西瓜」（右）。（圖／珍煮丹、山焙官網）

韓國女團IVE成員張員瑛有「帶貨女王」的封號，近日她隨團來台開唱，意外提到想喝台灣才有的手搖果茶「西瓜烏龍茶」，導致推出這款手搖飲的飲料店「珍煮丹」賣到缺貨，許多粉絲到珍煮丹朝聖直接撲空。近日IVE來台參加在高雄世運主場館舉行的拼盤演唱會，，瞬間帶動這款手搖飲的熱度。。珍煮丹官網公告介紹這款飲料，「喝了會啊嗚啊嗚的心動感～選用紅肉西瓜汁，融合烏龍茶湯，調和西瓜的冰冷增添溫順的風味，同時喝得到清爽果香與淡淡茶香的雙重享受，消暑NO.1」，算是夏天必喝的果茶聖品。，店家也因為張員瑛的發言賺到免費宣傳，在Threads上成為熱門話題。其中一間珍煮丹分店更是直接發文：「」。網友看了也紛紛留言，「突然被超強力推銷的感覺！我今天沒買到QQ」、「難怪我都買不到」、「這杯真的好喝！去年喝過一次就愛上」、「去年matsui聯名時就喝過，很好喝喔」、「西瓜烏龍真的清爽好喝」。另外，連鎖手搖店「山焙」也發文，表示店內同樣有販售西瓜搭配烏龍茶的品項「金烏西瓜」，選用花蓮的西瓜，配上南投的凍頂烏龍茶，大杯售價比珍煮丹的65元貴上5塊錢，想嘗鮮的民眾不妨也去試試看。不過山焙門市全台僅9間，集中在台北、新北、台中，比起珍煮丹的規模算小，但兩間各有擁護者。