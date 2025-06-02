韓國女團IVE成員張員瑛有「帶貨女王」的封號，近日她隨團來台開唱，意外提到想喝台灣才有的手搖果茶「西瓜烏龍茶」，導致推出這款手搖飲的飲料店「珍煮丹」賣到缺貨，許多粉絲到珍煮丹朝聖直接撲空。但其實西瓜烏龍茶不只珍煮丹喝得到，連鎖手搖店「山焙」也有在賣，近似的搭配取名「金烏西瓜」，想嘗鮮的粉絲不妨兩家都試試看！
張員瑛讓「西瓜烏龍」紅了！珍煮丹賣到缺貨
近日IVE來台參加在高雄世運主場館舉行的拼盤演唱會，張員瑛表演結束後直接點名想喝「西瓜烏龍茶」，更笑說：「我第一次聽到這款飲料，感覺只有高雄有」，瞬間帶動這款手搖飲的熱度。
許多沒喝過西瓜烏龍茶的歌迷都想跟張員瑛一起嘗鮮，一查才知這款手搖飲是「珍煮丹」的熱門品項。珍煮丹官網公告介紹這款飲料，「喝了會啊嗚啊嗚的心動感～選用紅肉西瓜汁，融合烏龍茶湯，調和西瓜的冰冷增添溫順的風味，同時喝得到清爽果香與淡淡茶香的雙重享受，消暑NO.1」，算是夏天必喝的果茶聖品。
而西瓜烏龍茶其實不只珍煮丹高雄門市有，在全台珍煮丹都有販售，店家也因為張員瑛的發言賺到免費宣傳，在Threads上成為熱門話題。其中一間珍煮丹分店更是直接發文：「感謝員瑛幫我們推薦這杯西瓜烏龍，西瓜加上烏龍茶絕對是夏天的NO.1，今天已售完感謝大家支持！馬上請總部補貨了」。
網友看了也紛紛留言，「突然被超強力推銷的感覺！我今天沒買到QQ」、「難怪我都買不到」、「這杯真的好喝！去年喝過一次就愛上」、「去年matsui聯名時就喝過，很好喝喔」、「西瓜烏龍真的清爽好喝」。更有網友PO文笑說：「以前點西瓜烏龍別人都會質疑我，現在張員瑛點完，我可以說『是我先看到的！』 西瓜烏龍真的很好喝啦！」
想喝「西瓜烏龍」這裡也有！山焙金烏西瓜也很夯
另外，連鎖手搖店「山焙」也發文，表示店內同樣有販售西瓜搭配烏龍茶的品項「金烏西瓜」，選用花蓮的西瓜，配上南投的凍頂烏龍茶，大杯售價比珍煮丹的65元貴上5塊錢，想嘗鮮的民眾不妨也去試試看。不過山焙門市全台僅9間，集中在台北、新北、台中，比起珍煮丹的規模算小，但兩間各有擁護者。
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近日IVE來台參加在高雄世運主場館舉行的拼盤演唱會，張員瑛表演結束後直接點名想喝「西瓜烏龍茶」，更笑說：「我第一次聽到這款飲料，感覺只有高雄有」，瞬間帶動這款手搖飲的熱度。
許多沒喝過西瓜烏龍茶的歌迷都想跟張員瑛一起嘗鮮，一查才知這款手搖飲是「珍煮丹」的熱門品項。珍煮丹官網公告介紹這款飲料，「喝了會啊嗚啊嗚的心動感～選用紅肉西瓜汁，融合烏龍茶湯，調和西瓜的冰冷增添溫順的風味，同時喝得到清爽果香與淡淡茶香的雙重享受，消暑NO.1」，算是夏天必喝的果茶聖品。
而西瓜烏龍茶其實不只珍煮丹高雄門市有，在全台珍煮丹都有販售，店家也因為張員瑛的發言賺到免費宣傳，在Threads上成為熱門話題。其中一間珍煮丹分店更是直接發文：「感謝員瑛幫我們推薦這杯西瓜烏龍，西瓜加上烏龍茶絕對是夏天的NO.1，今天已售完感謝大家支持！馬上請總部補貨了」。
網友看了也紛紛留言，「突然被超強力推銷的感覺！我今天沒買到QQ」、「難怪我都買不到」、「這杯真的好喝！去年喝過一次就愛上」、「去年matsui聯名時就喝過，很好喝喔」、「西瓜烏龍真的清爽好喝」。更有網友PO文笑說：「以前點西瓜烏龍別人都會質疑我，現在張員瑛點完，我可以說『是我先看到的！』 西瓜烏龍真的很好喝啦！」
想喝「西瓜烏龍」這裡也有！山焙金烏西瓜也很夯
另外，連鎖手搖店「山焙」也發文，表示店內同樣有販售西瓜搭配烏龍茶的品項「金烏西瓜」，選用花蓮的西瓜，配上南投的凍頂烏龍茶，大杯售價比珍煮丹的65元貴上5塊錢，想嘗鮮的民眾不妨也去試試看。不過山焙門市全台僅9間，集中在台北、新北、台中，比起珍煮丹的規模算小，但兩間各有擁護者。