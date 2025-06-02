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美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）西雅圖水手今（2）日主場迎來與明尼蘇達雙城系列賽的最後一戰，最終以2：1驚險奪勝，連續兩天上演再見勝利戲碼，同時穩住美聯西區龍頭的地位。其中，水手主戰捕手Cal Raleigh近期展現兇猛火力，在此系列戰中狂轟4支全壘打，近6場比賽已累積6轟，超越道奇球星大谷翔平，躍居全大聯盟全壘打榜首。此戰雙方派出王牌對決，水手由Luis Castillo掛帥，對上雙城的Chris Paddack。兩位先發投手表現出色，直到7局下才由水手主戰捕手Cal Raleigh轟出本季第23支全壘打打破僵局，為球隊率先取得1：0領先。然而水手守護神Andres Muñoz未能守成，9局上半一度控球失準，投出四壞球與暴投，隨後在1出局二、三壘有人的局面下，被Harrison Bader擊出高飛犧牲打，雙城追平比數。所幸水手打線在9局下再度展現韌性，先是由明星外野手Julio Rodríguez擊出內野安打上壘，並靠隊友推進來到三壘。接著，由Randy Arozarena擊出關鍵再見安打，幫助球隊以2：1驚險奪勝，終結這場激戰。值得一提的是，Raleigh近期打擊火力全開，在這個系列戰中狂轟4支全壘打，近6場比賽已累積6轟，超越道奇球星大谷翔平，躍居全大聯盟全壘打榜首。他在開季58場比賽就累積23轟，換算162場賽季為64轟的驚人步調，挑戰捕手單季50轟以上的歷史紀錄。加上他去季榮獲的白金手套獎加持，今年1月簽下的6年1.05億美元合約，被外界視為超值之舉。水手目前戰績穩定，強投穩打的表現加上Raleigh的爆發，讓球隊在競爭激烈的美聯西區持續保有優勢，季後賽前景備受看好。