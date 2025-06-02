受到強盛西南季風影響，台灣南方有一團團雲系順著西南風往北飄進台灣，中央氣象署今（2）日發布「大雨特報」，提醒南台灣地區的民眾，台南、高雄、屏東已經有局部大雨發生，外出務必攜帶雨具，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。
⚠️大雨特報
📍影響時間：02日白天
📍大雨：台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島
此外，西南風偏強，氣象署也發布「強風特報」，提醒今天至明（3）日晚上，蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
⚠️強風特報
📍影響時間：02日上午至03日晚上
📍黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、臺東縣、金門縣、連江縣
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📍影響時間：02日白天
📍大雨：台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島
此外，西南風偏強，氣象署也發布「強風特報」，提醒今天至明（3）日晚上，蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
⚠️強風特報
📍影響時間：02日上午至03日晚上
📍黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、臺東縣、金門縣、連江縣