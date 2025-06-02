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▲黃國昌汐金萬辦公室主任陳語倢（左）踢爆監委王榮璋搭乘公務車上理髮廳。（圖／記者林詠青攝，2025.06.02）

監察院濫用公務車驚爆第4起！民眾黨主席、立委黃國昌子弟兵、汐金萬辦公室主任陳語倢今（2）日拿出照片爆料，監委王榮璋竟也搭乘公務車前往一間「鐵皮屋理髮工作室」理髮。黃國昌強調，將要求監察院提供派車單，清查是否有無其他濫用情形。黃國昌汐止、金山、萬里區辦公室主任陳語倢，今率眾到監察院門口召開記者會，揭露監委王榮璋於今年5月9日下午3點半，被人拍到搭乘公務車前往理髮店理髮。連同先前被爆的秘書長李俊俋、監委蘇麗瓊跟林郁容，這已是監院第4起濫用公務車案。陳語倢痛批，今天不是李俊俋請辭就能了事，監院預算被刪凍還頻頻哭窮，結果公務車多達29輛，還各種濫用，她要求監院應該徹查內部情況，以昭公信。黃國昌結束立院質詢後也趕到監察院現場強調，呼籲監察院回答3個問題：第一、除了已請辭的李俊俋，其他濫用公務車的監委要如何處理？第二、這些濫用公務車的監委，監院什麼時候要提出彈劾？第三、濫用公務車者以涉及利用職務的背信罪，監院要不要主動移送檢調偵辦？黃國昌更質疑，這幾位被踢爆的監委派車單，有明顯登載虛偽不實、偽造文書，「請問台北地檢署打算睡到什麼時候？」他將要求監察院提供派車單，清查有無其他濫用、登載不實情況。