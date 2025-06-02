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▲Joeman和超商推出聯名產品，引來負評，卻也有人認為「黑紅也是紅」，至少賺到聲量。（圖／摘自Joeman臉書）

▲超派炸雞新竹巨城店鬧出「倒廢油進水溝」的爭議後，開幕8個月就收店。（圖／翻攝自「超派炸雞新竹巨城店」臉書粉專）

▲超哥（如圖）因為超派炸雞倒廢油的風波，槓上揭露此事的Toyz，還曾將對方打傷。（圖／翻攝超派人生臉書）

▲游否希在「一番賞」遊戲中涉嫌藏籤詐騙粉絲錢財的爭議後，就在台灣消失很長一段時間，今年被發現於越南峴港打卡，還不知是否將復出。（圖／摘自游否希IG）

網紅靠著經營人氣與知名度，拿到業配利益與廠商合作邀約的機會，有時甚至比檯面上的藝人還要多，然而卻也因為受到公眾關注高，容易被抓出問題。除了愛莉莎莎近日業配推銷比基尼時宣稱自己是A罩杯，被認為撒謊，以及之前泰國買房、販賣線上瑜伽課程的爭議外，光是這兩年，就還有Joeman與超商聯名產品，但影片內容較誇大，實品反而不符合粉絲期待；超哥的超派炸雞被發現有分店員工倒廢油進水溝；以及游否希舉辦「一番賞」抽iPhone15遭控訴詐欺的種種風波，讓人對網紅涉及業務增添不少負面觀感。Joeman過去在YT頻道影片中的「奢華vs平價」開箱主題，讓他在網友之間大受歡迎，被7-11相中合作，推出飯糰、蛋包飯、草莓大福等聯名產品，他自己還在正式開賣前先在影片裡試吃，大肆吹捧了一番，等到網友能夠在店裡購買，卻發現商品口味、食材用量不及影片中所敘述，更認為售價並不合理，也嫌8倍歐姆蛋蛋包飯裡的蛋很少，造成負評不斷。事後Joeman雖然拍片表示會參考所有意見再修改，解釋「8倍歐姆蛋蛋包飯蛋的用量真的有到4顆，只是料理過程中蛋白質流失」、或是「奢華海鮮丼飯糰吃不到干貝的狀況，會請廠商加強留意」，但這樣子的回應完全無法讓網友滿意。卻也有人認為「黑紅也是紅」，他被檢討、被諷刺，聲量與話題都還在，依舊有極高的能見度，這樣子也算是收穫一波的流量。號稱「全台最有錢的YouTuber」超哥，創立的「超派炸雞」原先全台共有8間店，一度成為矚目的焦點，後來由於香港籍的YouTuber及實況主Toyz前往新竹直播試吃時，竟無意中拍到疑似員工將廢油倒進水溝裡，立刻引發軒然大波。該分店後來解釋是，廢油都能回收賣錢，也有固定合作的廠商，不可能將它倒掉，那是洗鍋具的污水，只是網友認為看起來真的很像廢油，讓「超派炸雞」被貼上負面標籤，超哥後來也回應，卻看似焦點模糊，大都只針對Toyz，到最後甚至變成兩人之間的恩怨。網友認為超哥看起來像是與Toyz之間早有不愉快，在藉機發洩，而該分店在開幕8個月後宣告收攤，全台各地分店也陸續關閉。之後Toyz還到了超哥的另一家餐廳開直播嫌醋飯難吃，氣得超哥動手，彼此發生肢體衝突，Toyz被打得頭破血流，控告超哥傷害罪，超哥被判處有期徒刑6個月並可易科罰金，Toyz後來反而因販賣二級毒品罪要關4年2個月，目前還在服刑中，超哥則是宣告罹患大腸癌零期，兩人都有了出人意表的後續發展。不過網紅惹出的大麻煩，還不僅是肢體衝突而已，游否希在桃園的夾娃娃機店舉辦「一番賞」活動，號稱讓大家抽iPhone 15，卻遭蹦闆聯合其中一位受害者揪出裡面根本沒中獎籤，游否希因此被控詐欺。原先該活動的收費是360抽、每抽200元，為了讓消費者越抽越多，游否希不斷加碼到5支iPhone，受害者想要包牌還會被更改遊戲規則，最終花費8萬元卻一支手機都沒拿到。蹦闆出面以後，受害者靠著蹦闆的資本，再次去挑戰手氣，當他達到160抽後，游否希先是建議改成每抽400元、抽2台iPhone手機，眼見受害者堅持不加碼，便將160抽後的每抽價格提升至300元。對此蹦闆直接說是斂財行為，認為受害者花錢後沒有得到實質物品，就不該有加價的動作，游否希更不可以限定一個人玩就不能包牌。蹦闆與受害者後來開完所有籤，並確認沒有任何iPhone中獎籤，游否希當下解釋儘管有可能是店家藏籤，但也可能已被前面消費者抽出，直呼：「你要確定哦，這件事就很玄哦。」他固然表明沒開出中獎籤願全額退費，網友卻認為他講「很玄」的口氣充滿心虛與慌亂，他也在此事件後於台灣消失，今年才被發現於越南峴港打卡。是否有意藉此在台灣復出、並妥善解決這件「一番賞被控詐欺」的風波？至今他都無明確表態。