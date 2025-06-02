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前監察院秘書長李俊俋5月底遭爆濫用公務車接送愛犬美容，還將公務車當UberEats取餐，國民黨派人到台北地檢署告發後，北檢今日將李俊俋列為他字案的被告，由檢肅黑金專股檢察官偵辦。5月27日有媒體踢爆李俊俋已公務車送毛孩去寵物沙龍店，後續有藍營民代接獲民眾爆料，5月21日李俊俋的司機和監察院人員開公務車去餐廳取餐，送到李俊俋的宿舍。在野黨立委批評李俊俋公器私用，應辭職負責。5月28日藍營民代前往北檢按鈴告發李俊俋涉犯《刑法》公務員背信、侵占國有財物等罪嫌，呼籲檢方比照花蓮縣文化局長案，立刻搜索李俊俋。北檢表示，本署上週收受告發，已依程序分案辦理。李俊俋遭爆料當天，對於以公務車接送寵物部分致歉，強調「思慮不周」，監察院已在6月1日證實他請辭秘書長。