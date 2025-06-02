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美國對等關稅談判正在進行中，一方面帶動資通訊產業拉貨潮，但幾家歡樂幾家愁，部仍面臨美國砍單。勞動部今（2）日公布6月無薪假統計，實施家數為155家、實施人數2831人，較前一期略微增加，但仍低於去年同期人數；經調查，中間約827、3成4是受到關稅政策影響，呈現逐步成長趨勢。據統計，6月2日實施無薪假單位計155家、實施人數2831人，較上期增加7家、167人；較去年同期家數為263家，實施人數為5185人，本期與去年同期相比，減少108家、實施人數減少2354人。然而，雖然整體無薪假統計比去年來得少，但從今年4月16日，也就是川普宣布對全球課徵對等關稅以來，台灣無薪假人數都是呈現緩慢成長趨勢。勞動部條平司長黃琦雅說明，這次的無薪假人數仍聚焦在製造業，比較多集中在金屬機電業，實施人數為1762人，其中增加比較多是受到某家負責生產汽車、沙灘車減速齒輪、轉動齒輪的機器設備業通報約140人，該家是首次通報無薪假，補充該公司主要訂單是來自於歐美，所以確實是受到美國對等關稅影響。另外，是電動傳動機製造業通報72人，該公司在2023年7月就有通過無薪假申請，同樣也是受到美國客戶影響。此外，有一家電力裝置設備製造業，原本受到美國關稅影響提出減班休息，但後來評估訂單恢復後，決定提前實施。黃琦雅說明，因為美國關稅充滿不確定性，陸陸續續地方政府通半，有因為美國關稅實施減班休息的業者為20家、827人，但確實有呈現成長趨勢。另一方面，正因為政策處於高度不確定性，部分廠商可能會以為自己會受到影響，但實際上還是可以正常接單。她總結，對等關稅高度不確定性，確實讓我國無薪假人數呈現成長趨勢，但並未出現爆發性成長，勞動部會密切觀察所造成影響。同時間，勞動部也提供地方政府相關輔導計畫，讓受到影響勞工可以得以接受協助。