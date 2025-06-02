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遇到車禍時，難免會因為太慌張而下錯決策，導致最後莫名賠了好幾萬卻不知道錯在哪、是否合理，律師蘇文俊特別拍攝一部短片教學提醒「發生車禍你越慌、後面會越慘」，並教學三步驟如何保命又保錢，只要做對了之後都不用怕出問題。蘇文俊指出，第一是要「馬上報警」，只要有警方筆錄，事後才有求償依據，而且保險公司才會賠錢「絕對不能當下和解，不然會各說各話。」第二步驟是「拍照蒐證」，蘇文俊表示，要拍到刮痕的角度、現場燈號、標誌等，還有注意附近的監視器，這部分可以合理要求請警方去調閱，因為警察不一定都會幫忙拍，也不能確保他拍得好不好、能不能派上用場。第三步驟是「保留現場位置」，蘇文俊提醒，在警方來之前，都不要移動車子和車禍現場，不然很容易被推卸肇事，要小心可能原本是沒有錯的，卻被對方唬爛說是你的錯，「官司的輸贏，都從現場蒐證開始。」