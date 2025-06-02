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美國南加州一間「地下夜店」，近日遭美國國土安全調查局（HSI）與執法與遣返作業局（ERO）洛杉磯辦公室聯手突襲，逮獲36名非法移民，而這些人全數都是台灣與中國籍人士。美國移民與海關執法局（ICE）在社群平台X發布突襲現場影片，畫面可看到，執法人員在夜間展開行動，接著畫面轉換成一群疑似非法移民的群眾，坐在人行道上，多數低著頭不願面對，執法人員分批將這些人銬上手銬，安排坐上白色廂型車，送往執法單位。美國國土安全調查局以及美國移民與海關執法局則說明，此次行動由HSI洛杉磯與ERO洛杉磯辦公室、El Camino Real金融犯罪特遣隊攜手合作，在一家地下夜店進行執法行動。 36名中國和台灣公民因非法居留美國而被捕。不過，洛杉磯時報指出，目前還不清楚這家地下夜店的具體位置。關於調查的更多細節目前尚未公佈。 El Camino Real 金融犯罪特別工作小組在此次突襲行動中扮演的角色也未知。