立可白（或稱修正液）是許多上班族或學生族群愛用的文具之一，其主要用途在於藉由透明顏料塗抹在紙上，以此遮蓋住錯字，乾涸後讓使用者可以在上頭重新書寫。但近日有民眾好奇為何立可白包裝都分成「藍色、紅色」，讓他不解兩者有何不同？貼文隨即引來香港文具廠商「香港飛龍（Pentel）」小編表示，兩者內容物沒有差別，主要差異是「為了讓使用者在包裝上有更多顏色可選擇」，讓一票台灣人直喊「終於明白了！」
立可白包裝「藍色、紅色」有啥不同？台灣人全不解
有網友近日在Threads發文詢問，表示不解為何一般文具店常見的立可白，總是會分紅色和藍色，除了外觀以外他察覺不到有何不同，這道問題從小就困擾著他，因而納悶發問「紅色的跟藍色的功能上到底差別在哪裡？」
問題曝光後，隨即引發眾多台灣人討論，「小時候都是用藍色的」、「因為選紅色比較不容易被拿錯嗎？因為大家正常都拿藍色」、「我只知道寫個功課手都是立可白」、「紅色是老師用的，藍色學生用的」。
立可白廠商公布正解！又曝包裝小巧思在這
對此，香港文具製造商「香港飛龍（Pentel）」小編則出面回應，其引用台灣飛龍在2020年的說法，表示立可白藍色與紅色原則上功能相同，都擁有速乾功能，包裝內的液體皆相同，主要是為了讓使用者在包裝上有更多顏色可以選擇，才推出兩款包裝。小編也進一步說明，香港販賣的款式款式與台灣有所不同，「但就你圖片中的型號易壓迷你修正液ZL102/ZL103來說，液體一樣，功能也是一樣」。
香港飛龍也進一步說明，在紅色包裝的立可白上，可在中間處發現「三角形」印記，小編表示會多出三角形記號，主要是因紅色容器外型如同眼藥水，為了幫助視障人士分辨兩者，因此加上三角形印記，避免誤用發生危險。
最後香港飛龍小編坦言，修正液歷史相當悠久，各地區販售的修正液型號與包裝都有所不同，香港的藍色和紅色修正液甚至與台灣連容器也不同，也因包裝不同在使用習慣上或多或少有點分別。
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有網友近日在Threads發文詢問，表示不解為何一般文具店常見的立可白，總是會分紅色和藍色，除了外觀以外他察覺不到有何不同，這道問題從小就困擾著他，因而納悶發問「紅色的跟藍色的功能上到底差別在哪裡？」
問題曝光後，隨即引發眾多台灣人討論，「小時候都是用藍色的」、「因為選紅色比較不容易被拿錯嗎？因為大家正常都拿藍色」、「我只知道寫個功課手都是立可白」、「紅色是老師用的，藍色學生用的」。
立可白廠商公布正解！又曝包裝小巧思在這
對此，香港文具製造商「香港飛龍（Pentel）」小編則出面回應，其引用台灣飛龍在2020年的說法，表示立可白藍色與紅色原則上功能相同，都擁有速乾功能，包裝內的液體皆相同，主要是為了讓使用者在包裝上有更多顏色可以選擇，才推出兩款包裝。小編也進一步說明，香港販賣的款式款式與台灣有所不同，「但就你圖片中的型號易壓迷你修正液ZL102/ZL103來說，液體一樣，功能也是一樣」。
香港飛龍也進一步說明，在紅色包裝的立可白上，可在中間處發現「三角形」印記，小編表示會多出三角形記號，主要是因紅色容器外型如同眼藥水，為了幫助視障人士分辨兩者，因此加上三角形印記，避免誤用發生危險。
最後香港飛龍小編坦言，修正液歷史相當悠久，各地區販售的修正液型號與包裝都有所不同，香港的藍色和紅色修正液甚至與台灣連容器也不同，也因包裝不同在使用習慣上或多或少有點分別。