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▲包裹寄件人常用的澳門開頭號碼（+853），明顯為假交友真詐騙手法。（圖／記者莊全成翻攝）

屏東縣里港鄉一名女子，日前前往郵局領取一件需支付新台幣2萬1600元「手續費」的包裹，遭郵局人員察覺有異通報警方。里港警分局大平派出所與偵查隊員警迅速趕往現場，查出寄件人過去涉及詐欺案件，並以境外詐騙常見的電話號碼聯繫，成功阻止女子受騙。大平派出所所長孫得恩表示，該名謝姓女子起初稱是由朋友訂購，後又改口說是網路認識的友人送她情人節禮物，兩人平時透過LINE聯繫。對方自稱居住澳門，想送她一條情人節項鍊，但須先繳交海關手續費才能領取包裹。警方查證後發現，包裹寄件人曾涉詐欺案件，聯絡電話亦為詐騙集團常用的澳門開頭號碼（+853），明顯為假交友真詐騙手法。進一步了解，謝女本月初也曾遭遇類似的情感詐騙，警方懷疑是同一集團所為，立即勸阻其付款，成功守住其2萬餘元血汗錢。分局長温基興呼籲，詐騙手法不斷翻新，尤其常以「海外包裹」、「網路情人」等名義博取信任，再要求支付各種名目費用。提醒民眾遇有類似情形，務必冷靜查證，可撥打165反詐騙專線諮詢，避免落入詐騙陷阱。