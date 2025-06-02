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▲Nikola Topic年紀輕輕就站上歐洲一級聯賽，作為控球後衛打出好表現，也讓他被稱做下一個Luka Doncic。（圖／美聯社／達志影像）

▲Nikola Topic（右）於5月宣告左膝前十字韌帶斷裂，這也讓他的選秀行情從原本高居第4，到最後才由手持第12順位的雷霆撿漏到。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）奧克拉荷馬雷霆例行賽戰績高居全聯盟第一，季後賽一路高歌猛進奪西區冠軍，將與印第安那溜馬會師總冠軍賽，並成為較被看好的一方。實際上，雷霆2024年首輪第12順位樂透區選進的新秀Nikola Topic，本季至今因手術開刀一場未打， Topic是該屆最年輕的球員，曾被譽為「下一個Luka Doncic」，有機會成為雷霆征戰未來球季的「秘密武器」。雷霆之所以被讚譽是當今最強球隊，恐怖之處在於目前球員大多自家養成，搭配合理補強，集結出深不見底的輪替陣容，雷霆已經連2年拿到西區第一戰績，未來7年合計還有33個選秀籤。2005年8月10日出生於塞爾維亞、現年僅19歲的Topic，在13歲就開始參與成人職業賽事，曾入選塞爾維亞U15、U18各層級比賽，他身高6呎7吋，是歐洲近年盛產的高控衛，擅長檔拆的他擁有強大切入破壞力，以及與生俱來的傳球創造力，在17歲時已經名滿歐洲，由於球風與Doncic相似，Topic也被讚譽為「下一個Doncic」。但真正讓Topic獲得全世界關注的比賽，在於2023年由adidas舉辦的錦標賽ANGT（Adidas Next Generation Tournament），那場賽事集結歐洲各大潛力好手，Topic成為最閃耀的那顆星，他全場49分、12助攻，包含在最後16分鐘拿到37分，一舉打響名號，後續於7月舉辦的U18歐洲盃，他再度幫助塞爾維亞奪冠，並拿到決賽MVP。正如歐洲媒體所述：「這孩子的極限是天空。」，Topic後續決定參加NBA選秀會，但卻在24年1月因左膝傷勢缺賽，回歸3場後又受傷，最後於5月宣告左膝前十字韌帶斷裂得進行手術，這也讓他的選秀行情從原本高居第4，到最後才由手持第12順位的雷霆撿漏到。雷霆現有陣容足以衝冠，堪稱是全聯盟最有本錢選進Topic、等他慢慢復原的球隊。Topic預計將進行超過1年的復健期，將循Chet Holmgren的模式，於下個2025-26年賽季復出。有趣的是，其實在雷霆選進Topic，一直有專家分析，直言雷霆應該選擇即戰力新人，而非受大傷無法出賽的高潛力新秀，開季後則認為雷霆應交易送走Topic，來換取奪冠戰力，但如今，隨著雷霆有高機率奪冠，不僅這些質疑聲消失殆盡，雷霆也將在明年球季迎接Topic回歸，或許見證NBA新一代王朝到來的時間，真的不遠了。