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美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）於6月2日進行的一場比賽中，紐約大都會在主場以5：3逆轉擊敗科羅拉多洛磯，系列賽3連勝。洛磯隊則苦吞8連敗，戰績陷入極度低迷，已吞下50敗，追平大聯盟歷史上最慘開季戰績。此役過後，洛磯戰績僅9勝50敗，勝率僅0.153，依目前節奏預估可能吞下138敗，將逼近甚至挑戰單季最慘戰績。根據大聯盟官網統計，洛磯僅用59場比賽便吞下50敗，這與1884年的堪薩斯城牛仔隊（7勝50敗2和）並列史上最速，距今已有141年，堪稱近代棒球史最慘紀錄之一。洛磯捕手Jacob Stallings賽後無奈表示：「這一周我們有幾場是接近的比賽，但結果總是不如人意，只能繼續堅持下去。」然而即便如此，球隊的第10勝仍遙不可及。相較之下，大都會火力全開，靠著三位主砲聯手開轟鎖定勝局。第4局，Pete Alonso擊出本季第12轟、帶有3分打點的反超全壘打；第5局，Francisco Lindor緊接著轟出13號陽春砲，再度幫助球隊取得領先；第8局，Juan Soto補上一支右中間方向的10號全壘打，為球隊穩住勝果。截至目前，Alonso生涯累積238轟、Lindor達到261轟、Soto則有211轟，三人合計710支全壘打，象徵大都會本場比賽的火力盛宴。在掃蕩聯盟戰績最差球隊後，大都會持續朝季後賽希望邁進，而洛磯隊則需設法擺脫低潮，避免再度成為歷史笑柄。