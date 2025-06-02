我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民間團體與專業技師仍對高雄市工務局「第三方專業評估」認定，對國賓飯店提出質疑，並指出相關評估報告在程序與依據上可能有不合理之處。（圖／市議員邱于軒辦公室提供）

高雄國賓飯店危老重建案今(2)日再遭抗議，部分外界對其耐震能力初步評估報告提出質疑，高雄市政府工務局鄭重表示，該案各階段作業均依法令規定辦理，耐震初步評估程序及結果，皆經具備專業資格之技師公會審查，並無違誤或疏漏情形。「國賓飯店」被高市府列為「危樓」，容積率高達1142%，引發社會高度關注。然而，民間團體與專業技師仍對高雄市工務局「第三方專業評估」認定提出質疑，指出相關評估報告在程序與依據上可能有不合理之處，要求市府再開行政程序，撤銷危老容積獎勵許可，否則將提起司法訴訟。高市府工務局指出，國賓飯店過去曾進行兩次耐震初評。第一次評估於民國109年，係依《建築物公共安全檢查簽證及申報辦法》由業者委託高雄市建築師公會辦理，作為公共安全檢查之依據，當時評估危險度總分（R值）為26.87分。第二次評估於民國111年，係為申請都市危老重建，依《都市危險及老舊建築物加速重建條例》規定，由業者委託台北市結構工程工業技師公會進行初評，評估結果為R值52.45分，超過法定標準45分，符合危老重建申請門檻。因兩次初評結果存在差異，高市府本於審慎原則，主動委託具公信力之台灣省結構工程技師公會辦理第三次耐震初評。該評估結果為R值53.08分，明確超過法定標準，再次確認本案符合法規標準，市府原有審查並無不當或疏失。在此次評估中，技師公會已清楚指出，該建築物因具有「中間軟弱層」之特殊結構行為，應以四樓為基準層進行耐震能力分析，才能正確反映整體結構安全狀況。坊間流傳以一樓作為基準層，並引用R值27.25之說法，並不正確亦不具專業依據。技師公會已明確說明，一樓並非軟弱層，不宜作為耐震評估之基準。技師公會所為初評係依據建築物結構系統、構造類型、細部構件、現況條件及定量分析等進行綜合判斷，符合專業標準與法令規範，其初評結果具有高度客觀可信性。對於部分住戶對評估結果所持疑慮，市府予以尊重，惟截至目前，尚未接獲任何具體事證足以證明評估結果違法或明顯錯誤。都市危老重建關乎公共安全與市容更新，市府將持續秉持依法行政、專業把關的立場審慎處理，並呼籲外界回歸理性與專業，共同促進城市安全與永續發展。