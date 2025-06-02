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暑假將至，推升另一波旅遊高峰，據台灣大哥大預估，進入6月旅遊高峰期，申辦原號漫遊服務人數月成長將超過1成，其中以日韓地區增幅最為明顯。台灣大針對用戶最愛旅遊國家日、韓漫遊加碼回饋，即日起至6月30日，日本原號漫遊計日型方案每日僅需149元（原價199元），享無限流量；當月預約方案並開通，再享限量1萬組的LAWSON超商人氣炸雞兌換券。韓國計日型方案則每日僅需129元（原價199元）。台灣大同步整合行前與行中所需的實用服務，提升整體出行效率與便利性，APP快速完成原號漫遊、旅平險與不便險的一站式申辦，僅需3分鐘，即可完成出國前關鍵準備；搭配USPACE旗下「UGO機場接送」服務，還能享有88折專屬優惠，串連從家門出發到國門通關的每一段旅程。即日起至6月30日，用戶透過台灣大哥大APP加購旅平險，並以電信帳單代收方式支付，保費滿1,000元即贈100元 mo幣，每月限量500名。除了日本方案限時加碼，歐洲計日型，即日起至9月30日前申辦可享每日199元（原價299元），正值歐洲花季與文化節慶熱潮，適合安排深度之旅。美加紐澳旅遊計日型，自6月25日至8月31日，亦推出暑期限定優惠，每日149元（原價179元），為長天數自由行旅客提供更彈性的上網選擇。若行程橫跨多國或需彈性流量管理，台灣大亦提供歐美計量型原號漫遊方案，最低3GB僅399元，另有5GB及10GB選項，效期30天，每日最低僅需14元，用戶可依個人使用需求彈性搭配。無論是走訪博物館、美術館，或是遠距辦公、即時導航，皆能享有穩定流暢的網路支援。台灣大預付卡漫遊通方案適用於網內外所有用戶，並支援eSIM免換卡，方便旅客在國際旅途中保持穩定連網。自6月15日至8月31日止，日本、韓國、美國三地的漫遊通服務均享加天數不加價優惠，日本每日最低75元起、韓國74元、美國更低至47元，為更多用戶帶來自由流暢的連線體驗。日本漫遊通原3日方案為299元，現在不加價升級為4日，等同平均每日僅需75元；若選擇6日579元方案，加贈1日後等於一週吃到飽，平均每日僅約83元。赴韓用戶則可選擇6日445元與9日699元方案。美國方案更直接加贈2日，共有11日、14日與17日方案，分別僅需599元、699元、799元，對中長天數行程極具吸引力。