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烏克蘭國家安全局（SBU）1日發動代號「蜘蛛網行動」（Pavutyna）的無人機突襲行動，針對俄羅斯戰略轟炸機基地進行襲擊，摧毀多架戰鬥機，烏克蘭總統澤倫斯基表示，這是戰爭3年多以來距離最遠的作戰任務，基地內34%的戰略巡弋飛彈載具遭到襲擊，部分影像也曝光。根據CNN報導，烏克蘭國家安全局稱，烏克蘭對俄羅斯的幾處空軍基地進行了大規模無人機襲擊，摧毀了多架戰鬥機。這項被稱為「蜘蛛網」的襲擊行動，發生在俄羅斯和烏克蘭預計將於伊斯坦堡舉行和平談判的前夕，是自戰爭開始以來烏克蘭對俄羅斯空軍基地進行的最大規模的打擊。烏克蘭安全局消息人士稱，無人機襲擊了俄羅斯大片領土目標，包括距離約4,500公里外，位於俄羅斯邊境的伊爾庫茨克別拉亞基地，以及北極圈摩爾曼斯克附近的奧萊尼亞基地。四個空軍基地有 40 多架俄羅斯戰機被毀。烏克蘭安全局稱，這起攻擊造成了約 70 億美元的損失，並擊中了俄羅斯主要空軍基地 34% 的戰略巡弋飛彈載具。澤倫斯基在社群平台X表示，這次行動籌畫時間超過1年半，「我們在俄羅斯領土上的行動『辦公室』，就坐落在他們其中一個地區的（俄羅斯）聯邦安全局（FSB）總部旁邊。」澤倫斯基透露，這次行動共出動117架無人機，且有同等數量的無人機操作員負責，俄羅斯基地內34%的戰略巡弋飛彈載具遭到襲擊。一位川普政府官員告訴CNN，川普政府並未收到有關這項行動的通知，美國高級國防官員則表達，烏克蘭的攻擊展現出前所未見的複雜程度。CNN指出，這起攻擊似乎想對俄羅斯傳遞一個訊息，自俄羅斯入侵烏克蘭三年多以來，烏克蘭仍可對其施加壓力。烏克蘭當局指責俄羅斯總統蒲亭不願結束戰爭，因俄軍加強了攻擊和進攻行動，包括自週六夜間發生戰爭爆發以來對烏克蘭最大規模的無人機襲擊。烏克蘭安全部門消息人士進一步透露，這項行動準備歷時一年半多，涉及將無人機走私到俄羅斯境內，由卡車運入俄國境內，並藏匿在卡車頂部的木製移動棚屋下。時間一到，透過遠端打開屋頂，部署無人機升空發動攻擊。CNN指出，社群平台一段影片，定位於俄羅斯東部伊爾庫茨克地區別拉亞空軍基地東南七公里處，影片畫面顯示，一架無人機從一個卡車上的木棚中飛出，背景有煙霧升起，亦有無人機在行動前被堆放在看似可伸縮屋頂的木箱內。