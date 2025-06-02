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新冠疫情升溫，加上端午連假恐增添傳染風險，急診壅塞情形引發外界擔憂，疾管署日前預估連假過後將迎來疫情高峰，今（2）日上午，林口長庚、台大醫院的等待住院人數超過100人、高雄長庚、成大、高醫超過50人，台灣急診醫學會榮譽理事陳維恭提醒民眾，有疑似症狀宜先前往診所，也能降低感染機率。同時為中國醫藥大學附設醫院急診部主任陳維恭指出，近期急診病人雖多，但屬「擁擠」而非「壅塞」，前者指的是短時間內人潮湧入不過流通順暢，後者是指病患需住院卻不僅一時無床可用，還長時間滯留急診；以中醫大附醫為例，目前等待住院的病人數與流動狀態，未出現壅塞，臨床觀察也沒有此現象，今年端午假期的急診人潮反略為下降。陳維恭表示，近期新冠確診者的症狀普遍較輕，住院需求降低，對急診的衝擊相對緩和，但仍呼籲民眾先到診所就醫，再由醫師判斷是否需轉診，避免直接到大醫院急診，增加感染風險，也能幫助真正急重症患者獲得及時救治。