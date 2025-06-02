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▲曾為許藍方辯護婚外情官司的律師曾耀賢，如今遭藝術家人妻的丈夫控訴兩人有不當關係。（圖／記者潘千詩攝，2022.09.22）

▲已婚藝術家人妻與許藍方律師曾耀賢談論腹肌，收到曾耀賢健身照後誇讚「很明顯」。（圖／翻攝IG）

「最美性學博士」許藍方4年前爆發偷吃已婚名醫官司，辯護律師曾耀賢如今也捲入一件婚外情求償案。一名美女藝術家的先生，指控太太劈腿3名男子，其中1人便是曾耀賢。這名人夫認為曾耀賢與他太太談論「腹肌」，還傳送健身照，因此認定兩人逾矩侵害配偶權，對太太和曾耀賢提告求償100萬元，不過法院判決免賠。依據台中地方法院判決，人夫與美女藝術家2017年結婚後，他懷疑太太對婚姻不忠，劈腿多名男子，其中一人就是49歲的曾耀賢律師。曾耀賢執業有十多年資歷，2021年許藍方被控偷吃已有家室的康姓名醫，元配提出許藍方跟名醫的對話紀錄，不但有性暗示，還有多張裸身自拍、性感睡衣照，向許藍方求償300萬。當時許藍方找曾耀賢打官司，最後法院判決許藍方賠償50萬元。這次曾耀賢成為婚外情案件的被告。美女藝術家跟曾耀賢對話時，曾提到「我發現你們特別喜歡夜景」，曾耀賢回覆：「夜景是為了給你先看一下，特別拍的喔～」、「你不在的夜景，都還好而已」，藝術家人妻回曾耀賢：「曾律師很會喔」。一週後，藝術家人妻傳送「我對腹肌很有興趣」，曾耀賢回傳一張裸露上身的照片，並表示「感覺不太明顯，我在（應為「再」）多練一下好了」，藝術家人妻回曾耀賢：「哦哦哦哦哦」、「很明顯」、「哇塞」。曾耀賢否認侵害人夫的配偶權，他有高中同學提到朋友離婚，想請教扶養費問題，因此開始跟女方聊天；他當時有健身習慣，才跟對方分享照片，並不知道對方的真實身分，也從未見過面。法院看了曾耀賢與人妻的對話，認為兩人談論夜景只是短暫2、3句閒聊，沒有什麼曖昧情愫；曾耀賢傳健身照給人妻，頂多是他自認健身有成，分享或炫耀身材而已，也難以確定有何親密的意味，不構成逾越正常男女社交的行為，因此判決曾耀賢免賠。