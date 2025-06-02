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美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇今（2）日主場迎來與紐約洋基系列賽的最終戰，由日籍王牌山本由伸掛帥先發。然而，這場比賽卻成為山本大聯盟生涯迄今最艱困的一役。他僅投3.2局就被擊出7支安打，共失4分，最終無緣完成4局投球便提前退場，吞下本季第4敗，道奇終場也以3：7不敵洋基。山本此役投出96球，卻無法展現過往的精準控球與壓制力。自開局起，他便陷入控球不穩的狀態，頻頻陷入苦戰。第1局就因安打與四壞球保送造成壘上有人，隨即遭到Dominguez擊出左外野安打失分。第3局又面對洋基主砲Aaron Judge投出保送，之後被Ben Rice轟出兩分砲，進一步拉開比數。整場比賽山本雖嘗試修正投球節奏，仍無法有效控制場面，最終被總教練Dave Roberts提早換下，結束今天的投球任務。登板表現失常，讓山本退場時情緒低落，顯示出對未能撐起先發責任的失望與自責。他也向走近的Roberts拍胸致歉，而Roberts則給予擁抱安慰。賽後山本受訪時對今日控球失準的情況坦言：「從一開始控球就不好，我試著在比賽中找回狀態，但最終還是沒辦法投出理想內容，非常可惜。」值得注意的是，山本賴以為生的指叉球在此戰也未能發揮作用。27顆指叉球僅製造3次揮空，遠低於本季水準。第3局的第4分失分更源自一顆失控的指叉球導致的暴投。對此山本也坦言：「不只指叉球，今天包括直球、曲球在內的所有球種控球都不好。」面對強打如林的洋基打線，山本承認本場投得過於保守，對於像Judge這類有長打威脅的打者特別小心，也導致攻勢層出不窮。他也澄清自己並未感覺到任何身體不適，也否認先前比賽中髖關節的不適對此役造成影響，「賽前牛棚狀態其實不錯，今天的狀況應該只是小小的偏差。」自開季以來，山本一直是道奇輪值的穩定支柱。自5月起轉為中5日登板模式，連續多場比賽承受著高強度壓力，體能累積也可能成為本場甚至賽季尾端狀況不佳的隱藏因素。