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監察院濫用公務車事件連環爆，秘書長李俊俋請辭止血，但成效仍有待觀察。民眾黨主席、立委黃國昌今（2）日就針對監察院副院長李鴻鈞的說明表達強烈不滿，他指出，李鴻鈞聲稱「只要司法啟動調查，監察院這邊就不能調查」，但卻是胡亂引用法條，「不僅禁不起檢驗，簡直是拿犯罪經告發來作為監委濫權的遮羞布！」繼監察院秘書長李俊俋以公務車接送愛犬、叫外送等爭議爆發後，監察院陸續爆出監委蘇麗瓊搭公務車看牙醫、林郁容把公務車當機場計程車以及王榮璋搭公務車上理髮廳等事件。監察院副院長李鴻鈞今親上火線，說明以上涉案監委都會移送紀律委員會，但由於司法啟動調查，因此監察院的調查機制只能暫時停住，待司法有確認結果，監察院才能再進行調查。不過，李鴻鈞這番說法則引發民眾黨主席、立委黃國昌高度不滿。黃國昌直指，李鴻鈞胡亂引用《監察法》和《監察法施行細則》來魚目混珠，簡直是拿犯罪經告發來作為監委濫權的遮羞布。黃國昌說，以力暘光電弊案為例，早在2024年4月22日，陳凱凌、古聖煇等人遭起訴前，儘管還在刑事偵查，監察院早就同時進行調查，包括調閱經濟部、農業部、台南市政府等機關的卷證，並在2023年11月20日要求台南市審計處進行案情簡報。「何來司法啟動調查，監察院就不能調查？」黃國昌痛批，按照李鴻鈞的意思，難道只要民進黨御用鷹犬北檢把案子擺到天荒地老，公器私用違法事實明確的監委們就可以持續安然無事？監察院就可以繼續擺爛！「這種廉能標準，會不會太好笑？」