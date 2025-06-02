新冠疫情升溫！根據疾管署監測，預估6月底單周將超過20萬人確診新冠肺炎，達到疫情最高峰，甚至超越去年夏季疫情高點。繼女星愷樂（蝴蝶姐姐）一家三口確診新冠，1歲寶寶只能「菸酒嗓」喊媽媽，藝人歐陽妮妮剛出生還沒半年的兒子也確診新冠。疾管署提醒，應更注意幼童感染後症狀，若是昏睡、呼吸困難、嘴唇發白、冒冷汗、高燒41度等，一定要立刻送到醫院。
愷樂一家三口確診新冠！大人小孩症狀全不同
女星愷樂（蝴蝶姐姐）日前在社群透露，前陣子一家三口全部確診新冠，除了先生身體酸痛、喉嚨痛，愷樂本人則是狂拉肚子、聲音沙啞，最可憐的則是1歲寶寶連續發燒兩天，持續流鼻涕、咳嗽，由於身體不適還爆哭到燒聲，只能用「菸酒嗓」喊媽媽。
歐陽妮妮兒剛半歲，首生病就對上魔王新冠
而去年嫁給張書豪的歐陽妮妮，在去年12月31日迎來愛子「睦睦」，沒想到出生不到半年的嫩嬰，第一次生病對抗病毒就迎戰棘手的新冠肺炎，歐陽妮妮在社群以「兩條線的小寶寶」為標題，向粉絲發文求救：「大家有沒有什麼照顧生病寶寶要注意的嗎」，夫妻兩人輪流照顧確診的嫩嬰，私下憔悴的真實模樣也讓她感嘆「明星不只AB面」。
疾管署：洗手、戴口罩、打疫苗
疾管署表示，新冠疫情持續上升，尤其端午連假過後感染風險增加，雖然多數確診者是輕症或無症狀，但病程仍有機會發展為中重症，呼籲民眾仍要勤洗手、戴口罩、打疫苗，若出現重症警示症狀，務必立刻就醫。
疾管署提醒，重症警示症狀包括喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚／嘴唇或指甲床發青、無法進食／喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少、收縮壓﹤90mmHg，或是在沒有發燒的情況下心跳每分鐘高於100次，若出現上述症狀應立刻就醫。
兒童確診新冠，警示症狀一次看
而兒童感染新冠的警示徵象與成人不全然同，因此要更注意幼童感染後症狀。
📍兒童出現以下症狀，儘速帶往就醫：
◾發燒超過48小時
◾高燒超過39度合併發冷／冒冷汗
◾退燒後持續活動力不佳
◾退燒後持續呼吸急促／喘／胸悶胸痛
◾持續性嘔吐／頭痛或腹痛
◾超過12小時未進食或解尿
📍兒童出現以下症狀，立即送醫：
◾出現抽搐、肌躍型抽搐、
◾步態不穩、意識不佳或持續昏睡
◾呼吸困難或有胸凹現象
◾唇色發白或發紫
◾血氧飽和度低於94%
◾肢體冰冷合併皮膚斑駁
◾冒冷汗、體溫大於41度
疾管署強調，疫情高峰期間要落實勤洗手，出入醫療照護機構、搭乘大眾運輸、至人潮聚集室內場所等3類場域建議戴口罩，尤其是年長或慢性病民眾。生病應在家休息，盡量避免外出，符合接種資格民眾儘快接種疫苗，才能防範感染。
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女星愷樂（蝴蝶姐姐）日前在社群透露，前陣子一家三口全部確診新冠，除了先生身體酸痛、喉嚨痛，愷樂本人則是狂拉肚子、聲音沙啞，最可憐的則是1歲寶寶連續發燒兩天，持續流鼻涕、咳嗽，由於身體不適還爆哭到燒聲，只能用「菸酒嗓」喊媽媽。
歐陽妮妮兒剛半歲，首生病就對上魔王新冠
而去年嫁給張書豪的歐陽妮妮，在去年12月31日迎來愛子「睦睦」，沒想到出生不到半年的嫩嬰，第一次生病對抗病毒就迎戰棘手的新冠肺炎，歐陽妮妮在社群以「兩條線的小寶寶」為標題，向粉絲發文求救：「大家有沒有什麼照顧生病寶寶要注意的嗎」，夫妻兩人輪流照顧確診的嫩嬰，私下憔悴的真實模樣也讓她感嘆「明星不只AB面」。
疾管署：洗手、戴口罩、打疫苗
疾管署表示，新冠疫情持續上升，尤其端午連假過後感染風險增加，雖然多數確診者是輕症或無症狀，但病程仍有機會發展為中重症，呼籲民眾仍要勤洗手、戴口罩、打疫苗，若出現重症警示症狀，務必立刻就醫。
疾管署提醒，重症警示症狀包括喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚／嘴唇或指甲床發青、無法進食／喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少、收縮壓﹤90mmHg，或是在沒有發燒的情況下心跳每分鐘高於100次，若出現上述症狀應立刻就醫。
兒童確診新冠，警示症狀一次看
而兒童感染新冠的警示徵象與成人不全然同，因此要更注意幼童感染後症狀。
📍兒童出現以下症狀，儘速帶往就醫：
◾發燒超過48小時
◾高燒超過39度合併發冷／冒冷汗
◾退燒後持續活動力不佳
◾退燒後持續呼吸急促／喘／胸悶胸痛
◾持續性嘔吐／頭痛或腹痛
◾超過12小時未進食或解尿
📍兒童出現以下症狀，立即送醫：
◾出現抽搐、肌躍型抽搐、
◾步態不穩、意識不佳或持續昏睡
◾呼吸困難或有胸凹現象
◾唇色發白或發紫
◾血氧飽和度低於94%
◾肢體冰冷合併皮膚斑駁
◾冒冷汗、體溫大於41度
疾管署強調，疫情高峰期間要落實勤洗手，出入醫療照護機構、搭乘大眾運輸、至人潮聚集室內場所等3類場域建議戴口罩，尤其是年長或慢性病民眾。生病應在家休息，盡量避免外出，符合接種資格民眾儘快接種疫苗，才能防範感染。