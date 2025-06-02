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愷樂一家三口確診新冠！大人小孩症狀全不同

▲愷樂發文提到一家三口確診新冠。（圖／愷樂Threads）

歐陽妮妮兒剛半歲，

首生病就對上魔王新冠

▲歐陽妮妮與張書豪輪流照顧確診的愛子。（圖／歐陽妮妮小紅書）

疾管署：洗手、戴口罩、打疫苗

▲「喉嚨劇烈疼痛」是近期新冠疫情比較獨有的症狀。（圖／NOWnews社群中心製）

兒童確診新冠，警示症狀一次看

立即送醫

▲兒童新冠重症徵狀。（圖／疾管署提供）

新冠疫情升溫！根據疾管署監測，繼女星愷樂（蝴蝶姐姐）一家三口確診新冠，1歲寶寶只能「菸酒嗓」喊媽媽，藝人歐陽妮妮剛出生還沒半年的兒子也確診新冠。疾管署提醒，應更注意幼童感染後症狀，女星愷樂（蝴蝶姐姐）日前在社群透露，前陣子一家三口全部確診新冠，除了先生身體酸痛、喉嚨痛，愷樂本人則是狂拉肚子、聲音沙啞，最可憐的則是1歲寶寶連續發燒兩天，持續流鼻涕、咳嗽，由於身體不適還爆哭到燒聲，只能用「菸酒嗓」喊媽媽。而去年嫁給張書豪的歐陽妮妮，在去年12月31日迎來愛子「睦睦」，沒想到出生不到半年的嫩嬰，第一次生病對抗病毒就迎戰棘手的新冠肺炎，歐陽妮妮在社群以「兩條線的小寶寶」為標題，向粉絲發文求救：「大家有沒有什麼照顧生病寶寶要注意的嗎」，夫妻兩人輪流照顧確診的嫩嬰，私下憔悴的真實模樣也讓她感嘆「明星不只AB面」。疾管署表示，新冠疫情持續上升，尤其端午連假過後感染風險增加，，呼籲民眾仍要勤洗手、戴口罩、打疫苗，若出現重症警示症狀，務必立刻就醫。疾管署提醒，重症警示症狀包括喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚／嘴唇或指甲床發青、無法進食／喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少、收縮壓﹤90mmHg，或是在沒有發燒的情況下心跳每分鐘高於100次，若出現上述症狀應立刻就醫。而兒童感染新冠的警示徵象與成人不全然同，因此要更注意幼童感染後症狀。◾發燒超過48小時◾高燒超過39度合併發冷／冒冷汗◾退燒後持續活動力不佳◾退燒後持續呼吸急促／喘／胸悶胸痛◾持續性嘔吐／頭痛或腹痛◾超過12小時未進食或解尿◾出現抽搐、肌躍型抽搐、◾步態不穩、意識不佳或持續昏睡◾呼吸困難或有胸凹現象◾唇色發白或發紫◾血氧飽和度低於94%◾肢體冰冷合併皮膚斑駁◾冒冷汗、體溫大於41度疾管署強調，疫情高峰期間要落實勤洗手，出入醫療照護機構、搭乘大眾運輸、至人潮聚集室內場所等3類場域建議戴口罩，尤其是年長或慢性病民眾。生病應在家休息，盡量避免外出，符合接種資格民眾儘快接種疫苗，才能防範感染。