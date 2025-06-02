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▲設計公司老闆（左）與美女藝術家（右）外型登對，但婚後7年先生懷疑太太不忠。（圖／翻攝臉書）

▲美女藝術家已為人母仍保有甜美清秀的少女感。（圖／翻攝IG）

許藍方不倫名醫案的律師曾耀賢，因為傳照片給已婚美女藝術家「秀肌肉」，遭對方丈夫提告，而且是一口氣連告曾耀賢在內3名「小王」。這場「1女劈3男」風暴中的女主角，儘管已為人母，仍維持甜美清秀的少女感，藝術家氣息更讓人妻魅力加分，但對於「邊界感」似乎沒特別留意，讓丈夫吃醋更撕破臉對簿公堂，對她和3名有互動交流的男子提告，總計求償300萬元，一審判賠25萬。這名美女藝術家是新住民，出生於中國，專長多媒材創作，包括裝置藝術、油畫、壓克力、水彩都拿手，善於融合在地文化傳達歷史、故事，也接過甜點店的店徽插畫設計。2017年美女藝術家嫁給台中一名商業設計公司老闆，兩人外型登對男帥女美，但這段婚姻沒撐過7年之癢，先生發現太太購買情趣用品給其他男性還傳裸照，其中有3名男子可以特定身分：楊姓男子與太太互傳曖昧情色訊息、陳姓男子與太太一通電話講3個多小時、曾耀賢律師傳健身肌肉照給太太。人夫對太太出軌行為單獨求償100萬元，對太太和楊姓男子部分求償50萬，對太太與陳姓男子部分求償50萬，對太太與曾耀賢求償100萬。法官調查，曾耀賢雖然傳腹肌照片給藝術家人妻，但動機可能只是炫耀，不認為雙方有男女情愫存在；陳姓男子與藝術家人妻講電話長達3小時35分，但通話動機為何？通話內容談論公事或私事？人夫都無法舉證太太逾矩，因此駁回人夫對這兩名男子的求償。但楊姓男子與藝術家人妻互傳鹹濕對話、人妻傳私密影片給對方，法院認為已發展成不正當男女往來關係，絕非配偶可接受，也足以讓提告的人夫承受極大精神痛苦，因此分別判決藝術家人妻單獨賠償15萬，另外針對她和楊姓男子侵害配偶權行為，判賠5萬。