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味全龍球團榮幸成為哈佛商學院 FIELD Global Capstone 全球專案課程的合作夥伴之一，透過與 MBA 學生團隊長達數月的線上協作，並於 5 月 13 日迎接學生與教職員親臨天母棒球場進行現地交流與文化體驗，為此次國際合作畫下完美句點。FIELD Global Capstone 為哈佛商學院一年級學生的必修課程，致力於培養學生在全球多元市場中的實務管理與溝通能力。今年共有來自14國、14座城市的 156 家企業參與，超過 900名學生實地走訪各地，展開沉浸式商業合作。在本次合作中，味全龍球團提供學生團隊實際營運問題，協助他們進行市場研究、商業提案發想與策略建議，並安排球團主管遠端參與簡報與討論，促進雙邊深度互動。來台期間，學生亦親身體驗球場現場氛圍、參與應援橋段，感受台灣職棒的文化魅力。哈佛商學院教職員表示：「這段合作經驗絕對精彩非凡，我們所有參與者都感到非常榮幸與感激。學生們都來詢問他們是怎麼那麼幸運能夠與味全龍合作！」味全龍球團表示：「我們非常榮幸能夠與哈佛商學院攜手合作，透過跨文化交流，不僅拓展國際視野，也讓世界看見台灣棒球與職業球團的多元價值。」