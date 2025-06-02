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台南市一名陳姓性侵慣犯，曾8度染指10歲到18歲少女、4度坐牢，2024年假釋出獄後再犯，持刀性侵80歲女鄰居，法官斥責「10歲至80歲以上都是他的犯罪對象」，一、二審都判刑14年，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。依據法院判決紀錄，陳姓男子在1979年就因為強制性交罪遭判刑7年，1984年假釋、1986年執行完畢。1989年他對3名10歲到18歲少女犯下2起強制性交罪、2起強制性交未遂罪，合併判刑7年，1995年假釋；1996年再對13歲少女2次強制性交，遭判8年6個月，2001年假釋；假釋期間他又對3名11歲到14歲的少女強制性交，合併判刑19年。曾有學者指出，陳姓男子很像當年白曉燕撕票案的主嫌陳進興，陳進興在逃亡期間犯下15件強暴案，手法殘暴，也都是從年輕到年長女性都不放過。本案則發生在2024年8月，陳姓男子騙隔壁老婦人有信件在自己家裡，老婦進入陳姓男子家中後，遭到陳姓男子以菜刀刀柄攻擊、2度性侵得逞，並以手機拍下犯案過程，落網後他還辯稱是老婦人同意發生關係。台南地院以加重強制性交罪判刑14年，上訴二審、三審，都維持原判，陳姓男子必須再服刑14年。