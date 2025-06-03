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NBA美國職籃（National Basketball Association）波士頓塞爾提克老將 Al Horford今（3）日迎來39歲生日。這位經歷過無數季後賽戰役、始終如一的老將，從多明尼加的港口小鎮走到NBA的最高舞台，用穩定與智慧鋪出一條屬於自己的傳奇之路。《NOWnews》在此祝Al Horford生日快樂！Horford出生於多明尼加，因為從小看著父親打球，所以自己也逐漸愛上籃球，而他是多明尼加史上進入NBA發展最成功的球員之一，其父 Tito Horford 也曾是NBA球員。Horford 高中時期移居美國，之後就讀佛羅里達大學，並帶領球隊在2006與2007年連續奪下NCAA總冠軍，是繼1991-92賽季的杜克大學後又一支成功衛冕NCAA總冠軍的球隊，而Horford也連續兩年獲得總決賽MVP。在2007年NBA選秀中，Horford 以探花身份被亞特蘭大老鷹選中，自此展開他的職業生涯。2008年Horford以新秀之姿率領老鷹重返愧為十多年的季後賽，而在當年他也入選最佳新秀陣容第一隊。Horford在老鷹效力9個賽季，是球隊穩定的禁區核心與防守支柱，也曾5度入選全明星賽。Horford 日後也曾短暫效力波士頓塞爾提克、費城76人、奧克拉荷馬雷霆等隊，並於2021年重返波士頓，成為球隊年輕核心與新秀的重要「導師」。儘管年近不惑，Horford 仍保有極佳的比賽狀態與紀律。他以聰明的防守、穩定的外線能力與無私的球風，深受教練與隊友信賴。2022年，他在生涯第15個賽季首次晉級NBA總決賽，完成他長年以來的夢想之一，也成為史上首位進入總決賽的多明尼加球員。不久後的2024年綠衫軍再次闖入總冠軍賽，經過5場比賽後擊敗達拉斯獨行俠，Horford獲得生涯首冠。隨著年齡增長，Horford 並未停下追夢的腳步。他曾在採訪中表示：「只要我還能幫助球隊，我就會繼續打下去。我知道自己的角色，也樂於扮演這樣的角色。」39歲，或許對許多NBA球員而言是退休的年紀，而在Horford拿下冠軍戒後，外界也出現許多「心願已了，可以退休」的聲音，但 Horford並沒有選擇退役。對他而言，接下來的生涯將是另一個挑戰與貢獻的機會。他的存在，是綠衫軍文化的延續者、是更衣室裡無聲的領袖，也是綠軍未來衝擊總冠軍路上最沉穩的基石。