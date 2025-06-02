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▲台鋼雄鷹去年所挑的黃子豪，被視為能夠長期培養的先發人選，一開始先在二軍固定擔任先發輪值。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲目前大專、社會人層級，具備成為先發輪值能力的球員，像是國立體大曾偉喆、黃玠瀚，2人長期都是旅外球探的追蹤球員。（圖／擷取自「SSUtv Sports」 youtube頻道）

▲NOWnews特月作家王翊亘小檔案。（圖／NOWnews製圖）

本季中華職棒的上半季賽程，整體戰況膠著且激烈，加上獨特的上、下半季賽制，又可一拼全年戰績勝率來爭取季後賽資格，讓各隊不能輕易的放棄每一場比賽，進而讓牛棚投手群的消耗度頗高。以目前來說，樂天桃猿就有6名投手出賽數超過15場，衛冕軍中信兄弟則有5名；台鋼雄鷹的勝利組張誠恩、林詩翔2人更超過20場，整體牛棚投手群負擔很重。再加上今年各隊的先發輪值，洋投戰力不是不如預期，就是出現傷兵；本土先發輪值候選，也沒辦法穩定的貢獻先發局數，都導致牛棚投手群需要有額外的局數要負擔。補強投手戰力是各隊最重要的目標，除了持續瞄準洋投補強，在中職選秀會找到完成度高的投手，複製去年的選秀內容，是眾家球探的重要功課。今年中華職棒選秀會將在6月底舉行，整體素材評估狀態，應屆高中畢業生被認為是選秀「小年」，球員天賦可能不及前面幾年的學長，而且今年的中職例行賽，有些去年表現不錯的大專投手，逐漸開始獲得一軍的出賽機會，甚至不乏有表現亮點，都讓各隊可能在本季的中職選秀會裡，採取專注在大專、社會人投手方面的補強。像是去年中信兄弟所挑中的伍立辰、陳冠穎，就在挑戰連霸的衛冕軍，因長期戰績不錯，導致原先牛棚中繼班底，不是狀況不佳就是有傷勢困擾，為了維持戰績競爭力，完成度較高的伍立辰跟陳冠穎，就順勢補上了這個位置，成為中信兄弟目前戰績保持A段班的關鍵人物。台鋼雄鷹去年所挑的黃子豪，被視為能夠長期培養的先發人選，一開始先在二軍固定擔任先發輪值，他也在球隊本土投手遇到撞牆期時，先在二軍支援牛棚，並在其他有經驗的先發輪值表現不佳的狀態下，上周成為輪值的遞補候選，完成了生涯一軍的初登板，面對富邦悍將先發4局失2分，表現還有進步空間。富邦悍將同樣在去年選秀會前段順位所挑的投手陳鐿中，進來職棒後不到半年，身材變得更加厚實，直球均速比起大學時期來得更加成長。雖然升上一軍後還得出除了直球外，變化球還有其他需要調整的部份，但至少在二軍的5場先發出賽裡，有不錯的穩定度與耐投度，值得球隊持續給予出賽機會來培養。除了這些大專投手，成熟的社會人投手，像統一獅去年挑進的高塩将樹，更成為今年統一獅在中繼投手最穩定的防線，因此在本屆中職選秀會，高中生天賦沒有像過往一樣頂規的狀態，考慮牛棚投手群在單周5戰的消耗，需要更多成熟且穩定的投手推往前線支援，大專、社會人層級的頂級投手，將是本屆選秀會的關注焦點。目前大專、社會人層級，具備成為先發輪值能力的球員，像是國立體大曾偉喆、黃玠瀚，2人長期都是旅外球探的追蹤球員。曾偉喆投、打都有一定的能力，球速可達150公里，攻擊也有長打實力；黃玠瀚則是有身材優勢，升上大學後球速不斷的提升，但控球始終是無法解決的罩門。曾偉喆、黃玠瀚2人對於未來仍有想旅外的夢想，因此在經紀公司安排之下，前往美國進行選秀聯盟Draft League的比賽，希望直接把能力展現給國外球探看，期待複製當年林振瑋在選秀聯盟的好表現，進而獲得大聯盟的簽約機會。若態勢還是不明朗，才會在中職選秀會的報名期限前，再做是否參加中職選秀的決定。另外同樣屬於先發型的投手林張子俊，曾在春季聯賽面對桃園市成棒隊投出100球完封勝，狀態調整的不錯；在亞運培訓隊的藍白對抗賽，先發3局無失分，最快球速151公里。在春季聯賽跟亞運培訓對抗賽，林張子俊持續有好狀態，加上本身仍有意挑戰旅外，亞運的藍白對抗賽也曾有球探到場關注，因此目前尚未做出決定，但也不排除參加中職選秀。除了這幾位比較備受關注的先發投手外，文化大學的投手江沁恩，同樣具備先發投手的能力。江沁恩投球協調性好，揮臂速度快，不過身材較單薄，若被職業隊挑中，可能還需要先在二軍磨練；台灣體大呂昱廷，則是屬於較少見的側投型先發投手，加上在大專聯賽時曾有過短天數的連續出賽，在U23世界盃也有擔任中繼經驗，需要即戰力投手的球隊，是可以考慮的補強對象。若要直接鎖定補強牛棚的人選，已確定要參加選秀會的社會人投手韋宏亮，會是不錯的選擇。韋宏亮Tommy John手術復出後，直球球速持續提升，且他從高中時就被定位在中繼後援，進入職棒之後若要擔任牛棚投手，適應力沒問題；輔仁大學的守護神石梓霖，是輔大奪下大專聯賽冠軍的關鍵。他常能夠投跨局數，又有連續出賽能力，雖然先前在中職選秀會未受青睞，但今年整體成長明顯，有機會一圓職棒夢。