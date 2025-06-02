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▲黃國昌控2021年9月17日上班時間搭公務車喬私事，蔡清祥出示直播畫面說明當天都在立院備詢。（圖／蔡清祥提供）

民眾黨立委黃國昌今（2）日於立院司法法制委員會質詢時，向法務部長鄭銘謙表示，公開檢舉前部長蔡清祥，在2021年9月17日上班時間，搭乘公務車陪好友喬私人訴訟，痛批官箴敗壞至此，當初要質詢質詢結果下台了。對此蔡清祥也澄清，經確認當天為立法院會，自己整天都在立院備詢，也有照片為證，也對黃國昌所稱地點毫無所悉，更不可能用公務車前往，了解立委日理萬機，對很多事情可能不是很清楚，「如果能查明實情再行質詢，更令人折服」。黃國昌今質詢時表示，要公開檢舉蔡清祥，在2021年9月17日週五的上班時間，搭乘公務車陪好友去喬私人訴訟，「現在我檢舉有這樣的事！」要求相關單位嚴查。對此蔡清祥也透過聲明指出，2021年9月17日當天是立法院院會，已請前秘書確認過，自己整天都在立法院備詢，也有照片爲憑，且對聯合再生這間公司到底位於何處，毫無所悉，更不可能利用公務車親赴這間公司。蔡清祥表示，卸任前聽聞有立委詢問此事，因即將離開公職，且確無此事，就未加理會，想不到此時再被提起，無奈必需立即嚴加澄清，了解立委日理萬機，對很多事情可能不是很清楚，「如果能查明實情再行質詢，更令人折服」。