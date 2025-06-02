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▲陶晶瑩（如圖）原定要和王子一起出席公益活動，不過王子臨時向主辦請假了。（圖／陶晶瑩IG）

Lollipop棒棒堂男星陸續被爆出逃兵爭議，先是威廉（廖亦崟）被爆偽造病例交保後，王子（邱勝翊）也被點名花錢「當閃兵」，雖然他本人尚未回覆爭議，不過他原定和陶晶瑩一起出席上月27日的公益活動，也悄悄請假，根據了解，王子因為擔心自己的爭議會模糊活動的重點，因此選擇不參加，而這選擇也有得到活動方體諒。根據《鏡週刊》報導，王子原定要和陶晶瑩一起出席5月27日的公益活動，一起為普仁基金會站台，不過王子卻在活動開始的一週前，緊急向活動方請假，根據了解，他明白表示，擔心自己的個人爭議會模糊公益活動的本質，因此選擇不參加活動，該選擇也獲得了主辦方的諒解。「棒棒堂」男星逃兵爭議從39歲的威廉（廖亦崟）開始被點名，五月中他從離島回台後，自行到案說明，最終以50萬元交保。逃兵事件曝光後，威廉手上《雙面威廉》、《食尚玩家》、《來吧！哪裡怕》與《效廉出發吧！》4檔節目全停擺， 月收入銳減50萬元。不只是威廉被點名，其他棒棒堂男星也被捲入爭議中，敖犬（莊濠全）、小煜（楊奇煜）、小杰（廖允杰）、阿緯（劉峻緯）及王子（邱勝翊）也被點名，因為免役的比例太高，因此也被網友臆測有逃兵嫌疑。然而，棒棒堂逃兵事件炎上至今，只有小煜公開出面解釋自己的狀況，他表示自己是罹患僵直性脊椎炎才不用當兵，自己長期服藥治療中，「每個人有自己的身體狀況，藝人不會想把這種狀態分享給大家，這是各自的選擇。」棒棒堂逃兵爭議因為還在延燒中，原本預計要拍攝的合體綜藝《來吧！哪裡怕2》目前則處於無期限停擺中，等待風波過去的一天。