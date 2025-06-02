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前年（2023）台北市發生清潔工殺2人命案，一審由職業法官與國民法官共同審理並判刑24年，案件上訴後高等法院今日開庭，嫌犯律師主打一審判決違法，理由是有一名國民法官「長時間處於睡眠狀態」，創下國民法庭上路以來首例。一審判決指出，被告王姓男子與被害人高姓男子從小相識，案發時都在台北市大同區清潔隊擔任清潔工，但兩人工作時發生口角，相約在王姓男子住家樓下談判。2023年11月16日凌晨4點多，王姓男子見到高姓男子和陪同談判的廖姓友人，使用刀刃12.5公分的折疊刀攻擊，刺進高姓男子左胸、廖姓男子左大腿，2人送醫都因為大量出血傷重不治。一審審理期間，王姓男子主張正當防衛，還說「如果不反擊會被當場擊殺」，但法官依據現場監視器錄影畫面，以及高姓死者的女朋友證詞，認定雙方案發前發生爭吵，王姓男子明知高姓男子不懷好意過來，他的行為並非正當防衛，對於2名被害人的攻擊行為都成立殺人罪，本案也沒有防衛過當和減刑理由，將王姓男子殺高姓男子部分判刑12年，殺廖姓男子判刑14年，合併執行24年。二審開庭時，王姓男的辯護律師說，依據《刑事訴訟法》，法官須「直接」參與法庭活動，但一審的3號國民法官「長時間處於睡眠狀態」，沒有實際參與法庭活動，不論判決結果為何，都違反《刑訴法》和《國民法官法》，因此主張法院組織不合法，一審判決違背法令。律師聲請傳喚轉述這件事的法院人員以及一位當時在場旁聽的民眾作證，確認當天開庭的實際情形；不過檢方主張，只須函調評議結果，高院合議庭會如何裁定會引發關注。