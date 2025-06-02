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▲大林蒲遷村遷村安置地位置示意圖。(圖／高市府都發局提供)

涉及約1萬9千人、1萬1千戶遷移的大林蒲遷村安置地都市計畫，高市府今(2)日啟動遷村安置地都市計畫變更作業，配合行政院核定設置「新材料循環產業園區」暨該園區所訂遷村作業計畫，將大林蒲聚落遷移至前鎮及鳳山區，即高雄機場北側安置土地，預計於115年6月底前完成都市計畫變更作業。預計將增加約2.82公頃商業區面積。為辦理安置地都市計畫變更，市府都發局於3月26日、27日辦理都市計畫變更公展前座談會，聽取變更意見作為草案規劃的參考。相關草案已完成，並自5月30日至7月7日展開公開展覽，市府亦將於6月24日至26日分別在鳳山區公所、前鎮區公所與中油大林蒲活動中心舉辦三場公開說明會。都發局表示，遷村安置地都市計畫變更作業係新材料循環產業園區報編作業的一環，為配合整體期程續提本市及內政部都委會審議，預計於115年6月底前完成都市計畫變更作業。都發局指出，大林蒲遷村規模龐大，涉及約1萬9千人、1萬1千戶遷移，市府審慎辦理各項規劃，秉持大林蒲遷村「土地一坪換一坪」、「住宅區換住宅區」、「商業區換商業區」原則，增設26條10~15公尺寬之計畫道路，以確保民眾配地後均能面臨道路申請興建房屋，並提升安置地路網之便利性，達成公平合理安置。都發局指出，經盤點遷村安置地現行都市計畫，為符合大林蒲商業區地主一坪換一坪之需求，市府將於經濟部預定取得的安置地範圍，增加面積約2.82公頃的商業區。另為改善住宅區容積率及臨路退縮建築規定不一等問題，為此，這次都市計畫公展草案除增劃商業區街廓，並統一容積率與建築退縮規定，刪除原鳳山牛寮都市設計管制範圍，以保障配地公平與整體遷村安置之一致性。都發局強調，為兼顧安置地建築消防安全與通風採光，建蔽率均規定為60%，同時為使建築一樓地坪更適於居住，地主可透過申請「高雄厝」將實際建蔽率提升至接近80%。以最小建築基地15坪為例，一樓建坪約9坪，透過「高雄厝」申請，則一樓建坪可增加將近3坪達12坪，並針對高雄厝取消退縮範圍不得設置圍牆之規定。此外，考量安置地為高密度住宅區，為營造人本通行環境，針對配地深度小於15公尺的基地，將道路寬度提升為11.5公尺，其中1.5公尺指定做為人行步道空間，更提升社區安全與宜居性。