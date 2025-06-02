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▲品冠4天跑了3個城市演唱，最大的挑戰是要小心不要被傳染感冒。（圖／種子音樂提供）

▲品冠預告將在8日台北的演唱會上表演最新單曲〈妥妥〉。（圖／種子音樂提供）

歌聲中總有一種溫暖力量的品冠，最新單曲〈妥妥〉今（2）日全面數位上架，他以溫柔嗓音唱出對生活的體悟與幸福的定義，傳達「妥妥人生不是功成名就，而是珍惜眼前的自己」理念，他已預告本月8日（週日）在於台北華山 Legacy 舉辦的《今夜老黃忍不住再來哈囉!!》演唱會，要表演這首新歌。之前他在武漢演出，正好是兒子Jayden的12歲生日，他特別準備驚喜，邀請全場觀眾一起合唱生日快樂歌，為跟著他到了武漢的Jayden慶生，坦言：「算是一個送給他轉大人的禮物，希望他擁有更多勇氣，也學會更多堅持，加油。」品冠的歌曲從〈疼妳的責任〉、〈為你我想做更好的人〉到〈妥妥〉，有如「暖男3部曲」，〈妥妥〉是代表另一種成熟的態度，當每一次在錄音室唱到「妥妥地讓未來安然無恙」、「妥妥地讓幸福毫髮無傷」都會有想哭的感覺，忍不住感性說道：「其實人的一生追求的就是一種幸福感，哪怕是瞬間的，只有珍惜當下那個幸福瞬間，才是最真實的。幸福就是平凡的我們也都妥妥當當。」他認為自己站在人生旅途的中段去回望，才懂得最珍貴的不僅是舞台上的聚光燈，還有出差回家時永遠留著的那盞燈，象徵著家人彼此之間的相互扶持及依靠。近期品冠行程滿檔，端午連假接連在30日武漢、1日揚州舉辦兩場《品冠今夜來哈囉》演唱會，緊接著今（2）日將登上北京國家大劇院演出，6月8日則將回到台北華山 Legacy 舉行《今夜老黃忍不住再來哈囉!!》演唱會。他笑說：「4天跑3個城市開唱，對我來說也是一種新的挑戰。其實最有挑戰性的是最近身邊不少人感冒，我時刻口罩戴緊緊，老婆天天煮開嗓茶幫我顧嗓子，上緊發條地迎戰每一場。」值得一提的是，武漢場的隔天5月31日正好是品冠兒子Jayden的12歲生日。Jayden考完小學6年級最後一場考試後，就興奮地跟著飛往武漢，參與這場特別的巡演。品冠更在武漢場演出現場準備驚喜，邀請全場觀眾一起合唱生日快樂歌，為兒子慶生，祝他12歲生日快樂。而在台北華山 Legacy 舉辦的《今夜老黃忍不住再來哈囉!!》 演唱會，將延續去年《今夜老黃來哈囉》的「不按牌理出牌」風格歌單，作為感謝歌迷在開始售票當天便迅速搶購一空的熱烈支持，品冠也特別準備多首驚喜曲目回饋台北歌迷，預告將演唱現場演唱全新單曲〈妥妥〉，至於其他驚喜就等歌迷們親自到現場好好感受。