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▲任賢齊（上右、下左）在廣告中和錢韋杉（上左）與侯湘婷（下右）各自發展情緣。（圖／翻攝自YouTube）

▲侯湘婷爆紅後一度闖蕩歌壇。（圖／翻攝自YouTube）

大家還記得「安琪」侯湘婷嗎？電信業者和信1999年推出推廣預付卡的互動式廣告「輕鬆打─愛的選擇」，因此捧紅兩位演出的女主角，一個是飾演「安琪」的侯湘婷，一個是飾演「琳達」的女星錢韋杉，男主角則找來當紅歌手任賢齊。民眾當時可透過投票，決定任賢齊與兩位女主角的互動走向，最終80萬張總票數裡，有50萬張票都投給安琪，讓她在結局中成為任賢齊的新女友，侯湘婷也因此爆紅。侯湘婷1999年接拍和信廣告時還在念五專，年僅17歲。她在廣告中飾演任賢齊遇到的新歡安琪，錢韋杉則是與任賢齊吵架的舊愛琳達，雖然錢韋杉外型較亮眼，不過侯湘婷的微笑也十分迷人，加上在廣告中人設較為活潑親切，該廣告一經推出，在當年立刻掀起民眾暴動，頗具新鮮感的投票改劇情方式成為話題，在早期熱門的網路討論版BBS中，也不時出現琳達與安琪的「護花使者」互鬥，應該有許多五六年級生都對這個廣告印象深刻。侯湘婷也藉由這支廣告的熱度，在1999年8月順勢以專輯《你愛我嗎？》正式出道，闖蕩歌壇。後來她在2000年至2002年間也另推出專輯《侯湘婷》、《愛之旅》《17、18、19》（精選輯），其中傳唱度最高的歌曲是〈秋天別來〉、〈為你流的淚〉，還有翻唱任賢齊的女版〈我是一隻魚〉。雖然侯湘婷的聲線乾淨、清澈，宛如緩緩流水般帶給人空靈、安定感，但台灣當時流行的多是爆發性強的歌手，例如孫燕姿、蔡依林、張惠妹等，因此侯湘婷的歌曲在當年並不算太出色。她2007年又陸續推出單曲〈你要好好的〉、〈真的更精彩〉，也沒激起太多水花。除了當歌手、接廣告外，侯湘婷出道後也拍攝過多部電視劇，包含《月光森林》、《甜檸檬之戀》、《聽不到的戀人》、《舊情綿綿》等，但這些作品帶給她的熱度都不高，就算在《麻辣鮮師》中演過角色「婷婷」，大眾還是只記得她是「安琪」。因此侯湘婷最後也沒眷戀演藝圈，她選擇淡出螢光幕，到美國紐約學設計，後來也曾去網路公司任職過。侯湘婷2013年則驚喜宣布婚訊，嫁給自行車大廠「捷安特」創辦人劉金標的外孫楊孟學。兩人在台北舉辦盛大結婚，隔年侯湘婷就生下女兒，生活重心放在家庭上，2016年她又生下兒子，湊成一對「女子」字，婚姻生活幸福美滿，成為在演藝圈中急流勇退的最佳女星代表。