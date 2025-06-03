我是廣告 請繼續往下閱讀

▲呂秋遠日前在臉書公開表示有委託人對他不實指控，記者詢問呂秋遠查證，未獲得任何回應。（圖／記者徐敏娟攝）

這次找上呂秋遠打撫養費官司的單親媽媽李小姐，除了怒控呂秋遠收高額律師費，卻不夠專業，不只阻止委託人出席調解，爭取到的費用金額也不如預期，讓李小姐真的氣炸了，以為自己找到救命浮木，沒想到是讓自己陷入深淵，而且李小姐公開自己的遭遇，希望呂秋遠能夠受到應有的教訓，也不希望再有像李小姐一樣的笨蛋，被呂秋遠的人設欺騙、受害。李小姐還說，透過前夫跟代理律師談和解時，她才知道，原來呂秋遠的員工，出庭搭乘的交通費用，最多只能報帳3次，所以當時的代理律師才會一直希望李小姐和前夫和解，不希望上法院、耗損人力，李小姐也說，難怪一個案件幾乎都只協調3次，就會要求委託人接受條件和解。李小姐還說，當時她委託呂秋遠時，呂秋遠親口說不管開多少次調解，都只收一次費用，但李小姐不滿的是，呂秋遠都沒有親自出現過，卻還收費25萬，比一般律師委託費都還要高相當多。李小姐也舉例，同樣有高知名度的家事律師，委任費大約15萬元，李小姐事後有詢問嘉義的律師，若是到台北出庭，最多也才收10萬元，嘉義台南等地收費8萬，而且除非要開庭多達5至8次，才會多加費用。此外李小姐認為呂秋遠有很多不適任的談話內容，她說「呂秋遠一開始講的信誓旦旦，後來做每一件事不是這樣，不只沒有告知未來小孩出國留學，可以再跟前夫要求費用，到最後竟然站在相對人立場，跟我說他沒錢，能拿多少是多少，委任時講的多好聽，不要管他，都是他自己花掉的，」李小姐痛批呂秋遠前後說法相互矛盾。另外李小姐也提到，為何呂秋遠可以找代理律師出庭？如果開庭時間衝堂，應該要提出證據，但呂秋遠至始至終都沒有親自露面，協助李小姐談調解。李小姐更懷疑呂秋遠不讓自己出庭調解，恐怕是不想讓她知道呂是找代理律師，還聲稱自己在停車場。雖然李小姐沒有付清委任費，但她表示不會再付錢給呂秋遠了，因為當時聽到25萬的費用，高得嚇人，她一度掙扎3天，想說呂秋遠應該可以打贏，決定牙一咬就付錢了，這段經歷，讓她很後悔，她更認為「呂秋遠的良心是不是被狗吃了？」由於呂秋遠日前在臉書公開發文表示，有委託人對他不實指控，近日《NOWnews今日新聞》記者又接獲多名被害人指控呂秋遠，記者在截稿前也有詢問呂秋遠律師，是否要對此做出回應，呂秋遠曾一度傳訊息給記者，但又收回，最後直接不讀不回，未做任何說明。