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▲葉伊恬媽媽今（2）日再度於Threads上表態無條件力挺莊智淵教練作法，也感謝體育署關注此事。（圖／葉伊恬媽媽Threads）

「桌球教父」莊智淵的愛徒葉伊恬因桌球協會逕自代替她回絕WTT大滿貫賽，錯失登上大滿貫賽舞台的機會，前日事件爆發引發外界一片譁然，體育署強硬要求桌協期限1天內道歉並改善，桌協都沒有出聲，今（2）日下午則在官網發表聲明回應，但文中沒有任何一句道歉，僅表示會在近日內同時召開臨時理事會，選訓委員會後再向大衆說明。年僅17歲的台灣桌球新星葉伊恬，原受邀參加7月3日至13日於美國拉斯維加斯舉行的WTT大滿貫賽，卻遭中華民國桌球協會（以下簡稱桌協）片面取消參賽資格，引發教練莊智淵與家長強烈不滿。事件延燒至今，體育署於前（31）日正式表態，對桌協處理方式表示嚴重關切，並宣布即刻暫停所有補助款，限期要求公開致歉，否則將依《國民體育法》第43條撤免秘書長職務。有關取消葉伊恬選手參加美國大滿貫一事，對於各界的批評指教，本會當虛心檢討。並將於近日內同時召開臨時理事會及選訓委員會，俟後再將會議結論陳報體育署長官及向社會大衆說明。而在今（2）日早上9點多，葉伊恬媽媽再度於Threads上表態無條件力挺莊智淵教練作法，也感謝體育署關注此事。2018年9月中秋節前我們全家帶著伊恩從新竹來到智淵球館希望投身智淵門下，初見教練，他手拎著一雙球鞋一見到我們，微彎腰點頭打招呼，我心想：世界第三的桌球教父好親和！隔年3月伊恬也投身教練門下，我們家就漸漸南移到高雄了。2019年5月，伊恬拿到了少年國手第一的成績，同年六月，有一場18歲青少年國手選拔和一場以少國選拔為參賽資格的明日之星高獎金桌球賽撞期，教練為了當時全球館唯一的女選手慎重地安排了一位教練全程同行，帶著伊恬參加了這場18歲青少年國手選拔，想當然爾，11歲的小伊恬落選了。這次，教練在伊恬可能被取消黃金計畫和美國大滿貫賽兩者之間，堅定選擇美國大滿貫賽，過程中我們沒有過問，但我和先生都欣賞也佩服教練的選擇，確定一路走來他始終如一。昨天傍晚，手機湧進大量訊息，體育署長發了重磅訊息，第一時間，我腦中出現的想法：終於看到有高度的官方單位，台灣的體育改革有望了！ 在兩兄妹的桌球路上，我遇到許多愛打球也打得很好的孩子，在上國中後因為種種考量放棄了桌球，選擇了課業，理由是台灣的運動這條路很辛苦。感謝 #體育署鄭署長 願意力挺球員，給了全台灣運動選手打了一劑強心針，有署長願意當選手背後最大靠山，未來喜愛運動的孩子可以有多一種的選擇。伊恬被取消的這張邀請函能夠發揮最大的價值，全靠大家的幫忙，感謝所有幫忙發聲的親朋好友， 感謝熱心網友的力挺， 感謝幫忙的立委為此事奔波， 感謝署長力挺讓選手安心 感謝所有願意支持運動選手的大家 謝天🙏#你不會當運動員一輩子但你可以喜歡運動一輩子