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民進黨新媒體中心主任阮俊達今（2）日發文表示，今天打開Google Trend發現一組奇特的關鍵字「台灣加入聯合國」，在24小時內超過1萬次搜尋，和NBA冠軍賽搜尋量相當，更超越了所有政治議題，一查發現原來是過去連假期間YT有好幾部相關假影片，而畫面與配音明顯都是AI生成，分析背後有5項意圖，認為這些內容來自對岸可能性大，也憂心政府澄清或事實查核的速度跟得上嗎？有多少台灣人會受到影響？強調資訊戰也是戰爭的一環，「戰場就在我們的日常」。阮俊達說，因為工作的緣故，每天一早會固定爬網路輿情，而今天打開Google Trends（地區為台灣），注意到一組奇特的關鍵字，就是「台灣加入聯合國」，在24小時內有超過1萬次搜尋，和NBA冠軍賽溜馬對尼克的搜尋量相當，更超越了所有政治議題。阮俊達說，台灣網友怎麼突然這麼關注聯合國？進一步搜尋發現，原來是過去一到兩天內，YT出現了好幾部「台灣正式加入聯合國」的假影片，畫面和配音明顯都是AI生成，有頻道「甜筒AA」發布影片，標題是「5分鐘前，川普震撼宣佈：台灣正式加入聯合國！中國氣炸憤而離席！普天同慶！台北101煙花放整晚！」於上月31日上傳，目前已累積59萬次觀看，有1.2萬個讚、3300多則留言，留言中歡慶的網友明顯多於質疑是假訊息的網友。其次是頻道「台式咖啡」發布的影片，標題則是「終於等來『台灣入聯合國倒計時』 聯合國內部人員透露為何全世界開始悄悄談論台灣」，同樣在上月31日上傳，目前有16萬次觀看，3100個讚、200多則留言。阮俊達表示，類似的AI影片，還有好幾支，都在相同時間點發布，發布的帳號，也全部都是充滿假影片的內容農場帳號。而相同主題的假訊息、假影片，今年3月就出現過一次，當時的影片標題叫「美國總統川普已經啓動推動台灣加入聯合國的計劃」，還被事實查核中心正式查核為錯誤訊息。阮俊達指出，跟友人交換意見後，推測此舉背後意圖，首先是不同頻道使用同樣腳本生成影片、在同樣時間發布，這是具一定規模的協同操作。從頻道背景、用語判斷，來自對岸的可能性較大。其次為何選擇「台灣加入聯合國」不利於中共、有利於台灣的主題？很可能是為了測試。測試特定題材的流量，也測試看看是哪種網友會感興趣。第三，高流量的題材，也能達到養頻道的目的，頻道養起來後，自然能增加後續錯假訊息的操作效果。第四，不只是YT，同一時間在TikTok、Threads和PTT上也觀察到一些操作痕跡。甚至就連Google的搜尋量，也可能是洗出來的。第五，在假日進行操作，還可以測試看看政府、政黨、媒體、企業的反應，會不會比較慢？阮俊達說，整理這些是希望反覆揭露資訊操作的手法，並與大家互相提醒，在生成式AI應用普及下，錯假訊息的生成和擴散，只會更多、更快、更逼真。試想如果這些假影片的主題是「疫情失控」、「國防崩潰」、「政府弊端」、「股市陰謀論」或「公眾人物桃色糾紛」，並且在短時間內以十倍、百倍的規模一次出現呢？政府澄清或事實查核的速度跟得上嗎？有多少台灣人會受到影響？強調資訊戰也是戰爭的一環，「戰場就在我們的日常。我們每一個人也都能做得更多」。