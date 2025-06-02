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土地出租要小心！台南市西港區舊西港區有不肖業者常以人頭名義承租閒置廠房或空地，藉機非法棄置大量廢棄物後逃逸無蹤，導致土地所有人或使用人遭受牽連，不僅可能觸法，還需自費負擔高額清理費用。台南市環保局呼籲土地所有人、管理人及使用人善盡管理責任，確實掌握土地出租用途，避免淪為非法廢棄物棄置的受害者。環保局表示，一名王姓嫌犯在西港租用一塊土地，向地主謊稱正在辦理廢棄物處理相關許可，實際卻非法堆置大量廢裝潢木板及廢木材等廢棄物。事後王嫌拒絕清理，環保局依法移送強制執行，然而土地復原責任最終落在地主身上，只能無奈自掏腰包，耗資數百萬元進行清理作業，歷時一年才完成。待環保局完成驗證後，該土地即可解除列管。市長黃偉哲強調，為避免因疏忽而背負清除責任，建議土地所有人、管理人或使用人應設置圍籬、監視器等防護設施，定期巡查土地使用情況，並做好管理紀錄。若將土地或廠房出租，應要求承租人遵守相關環保法規，並提供相關許可證明，以保障雙方權益。環保局表示，依廢棄物清理法規定，未經主管機關許可，將土地或廠房提供作為回填或堆置廢棄物之用，最重可處五年以下有期徒刑，並得併科最高1,500萬元罰金。若因重大過失導致土地被非法棄置廢棄物，且無法追究行為人責任時，土地使用人仍須負起清除處理責任。環保局長許仁澤呼籲，市民發現污染棄置行為，請將人員及車輛車牌號碼等拍攝下來向環保局通報，借助全體市民的力量，共同防範環境公害。