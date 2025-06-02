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▲肖戰（右）與莊達菲（左）在《射鵰英雄傳：俠之大者》分飾郭靖與黃蓉，與過往的影視版本中，有頗為不同的塑造，呈現獨特風格。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲張文昕飾演的華箏在《射鵰英雄傳：俠之大者》中格外搶眼，堪稱歷來最討喜的版本。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲在歐美叫好叫座的《罪人》，是MyVideo在6月最新推出的強片之一。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

今年春節在不少華人地區上映、受到觀眾高度矚目的電影《射鵰英雄傳：俠之大者》，由中國頂流偶像肖戰扮演郭靖，新生代小花莊達菲飾演黃蓉，再由曾經打造出《東方不敗》、《黃飛鴻》等武俠大片的徐克執導，話題性十足。由於目前陸片來台上映需要抽籤，粉絲苦候多時都無法等到這部影片登陸台灣的大銀幕，而本月分MyVideo終於要隆重推出這部大片，觀眾在家就能夠欣賞，肖戰更為了「降龍十八掌」等動作片段，訓練了兩個多月。華人影視界的「金庸熱」永遠不會退燒，金庸的作品中最為膾炙人口、知名度最廣大的就屬《射雕英雄傳》及之後的兩部續篇《神雕俠侶》、《倚天屠龍記》，郭靖和黃蓉堪稱金庸筆下最具代表性的俠侶，尤其扮演黃蓉的女星很容易會大紅。但在《射鵰英雄傳：俠之大者》，郭靖面對血統出身的南宋，和從小生長的蒙古在之間苦苦掙扎，剛好蒙古的未婚妻華箏與他心中所愛的黃蓉，也在互相拉扯，給了肖戰很多的發揮空間，難得一回扮演郭靖的男星不會被飾演黃蓉的女星搶光丰采，肖戰還特地花兩個多月時間訓練片中包括「降龍十八掌」的身手展現，以及蒙古話和騎射功夫，直到變成宛如「身體記憶」，才能完美演出。《射鵰英雄傳：俠之大者》很特別的是以原著的第34至40章為情節重點，已經是原作的接近尾聲，因此郭靖和黃蓉此時剛經過一場大變故，感情處於低潮，彼此也不再並肩而行，徐克只會時不時插入一些回溯的片段交代大致的前因後果，使片中的郭靖與黃蓉和過往的影視版本不大相同，郭靖添了幾分成熟，黃蓉也不再無憂無慮，而是備受情傷，更加驚喜的是由張文昕飾演的華箏，善良、大氣又討喜，堪稱史上最有發揮的版本，為全片增色不少。雖然肖戰在《射鵰英雄傳：俠之大者》演出不一樣氣質的郭靖，片中仍有資深重量級的演員助陣，包括飾演西毒歐陽鋒的梁家輝、南帝段智興的吳興國、北丐洪七公的胡軍，儘管出場不特別多，都增加了不同的趣味。而向來是觀眾心目中美人代表的蔡少芬，角色則大突破，扮演郭靖的媽媽李萍，原著中李萍只是個外貌平凡的傳統婦女，蔡少芬也難得犧牲美貌，純粹以演技呈現李萍對兒子的苦心，與肖戰的對手戲也頗為感人。除了《射鵰英雄傳：俠之大者》外，MyVideo的6月強片還包括在歐美叫好又叫座的恐怖動作片《罪人》，好萊塢最新黑人男神麥可·B·喬丹一人分飾雙胞胎兄弟，展現出色演技。而韓國大片《黑祭司2：闇黑修女》，則有宋慧喬改變形象，飾演抽菸、講髒話、叛逆不羈的修女，又一次給人印象深刻的演出。經典動畫系列《馴龍高手》，則可視為在真人版《馴龍高手》上映前，先複習整個故事的良好選擇。此外人氣動漫改編《劇場版 OVERLORD 聖王國篇》，還有兒童最愛的《屁屁偵探：再見親愛的夥伴，屁屁啊》，也都會在這個月於MyVideo登場。