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▲歐陽妮妮曬出素顏育兒日常。（圖／歐陽妮妮小紅書）

女星歐陽妮妮和張書豪4月底時宣布搬到中國杭州定居，因為工作繁忙夫妻倆時常中國、台灣兩地飛，沒想到他們6個月大的兒子，卻在奔波途中不幸確診新冠，讓她在社群發文心疼兒子的遭遇，而她戴著口罩，狼狽的育兒模樣也曝光。歐陽妮妮和張書豪夫妻倆因為工作繁忙，即使搬到杭州定居，也時常台灣、中國兩地飛，就連他們才滿半歲的兒子也跟著當空中飛人，沒想到這樣的奔波下，抵抗力還不夠的小寶寶就這樣確診了新冠肺炎。歐陽妮妮在小紅書寫下「兩條線的小寶寶」，並心疼寫下「人生第一次跟病毒打仗的小寶寶」、「真的很努力」，只見照片中，兒子的頭上貼著退熱貼，露出了開心的笑容，因此歐陽妮妮也寫下自己的小孩是「天使寶寶」，即使生病了也不吵不鬧。歐陽妮妮也曬出了自己素顏戴口罩育娃的照片，自嘲自己睡眼惺忪、戴著口罩顧娃的模樣實在「太真實」。日前歐陽妮妮的妹妹歐陽娜娜才因為政治立場惹議，甚至被傳出可能會被撤銷台灣國籍，並且永遠不能入境，針對謠言相關單位已經出面澄清，歐陽娜娜在中國舉辦的巡迴音樂會也沒有受到影響，家人們也到場給予支持。歐陽妮妮出生於1996年，今年29歲，父親是知名演員暨政治人物歐陽龍，母親傅娟也是演員出身，有兩個妹妹歐陽娜娜、歐陽娣娣，皆從事演藝工作，和現任老公張書豪交往6年後，在2024年登記結婚，並在今年元旦順利產下一子。