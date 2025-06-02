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▲台北市士林區一輛公車在今日中午12時許，突然開上分隔島，造成車上7名乘客受輕傷。（圖／警方提供）

今（2）日中午12時許，台北市中山北路五段，銘傳大學附近發生一起公車撞上分隔島的車禍意外，當時車上載有12名乘客，其中有7人受傷，送醫後皆無大礙，而肇事廖姓駕駛經過酒測，沒有酒駕，但怎麼會撞上分隔島，詳細原因還有待釐清。59歲廖姓公車駕駛於今日12時許，開車行經士林區中山北路五段、銘傳大學前時突自撞分隔島，擋風玻璃當場碎成蜘蛛網狀，路樹也被撞倒，車禍發生時車上還有12名乘客，其中有7人分別受到擦挫傷，1人自行就醫，6人送醫後，全數皆無大礙。員警獲報後趕到現場，廖姓駕駛酒測值為0，沒有酒駕，但是透過監視器畫面，事發前公車行駛中突然偏離路線，直接撞上分隔島與行道樹，車頭當場嚴重變形，碎片四濺、路樹也倒地，受傷的6名乘客受到輕傷，意識清楚，分別被送往新光與馬偕醫院。警方表示，目前排除酒駕原因，而廖姓駕駛體檢紀錄正常，近期出車也無異常情形，車禍發生後，廖男也說「不知道怎麼撞上去」，警方不排除精神不濟或一時恍神，詳細肇因仍有待釐清。