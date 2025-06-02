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▲上海迪士尼5月31日爆發激烈衝突，小女孩誤入情侶拍照，引發雙方口角及肢體衝突。﹙圖／翻攝自微博﹚

中國上海迪士尼5月31日發生驚險鬥毆事件，一對20多歲情侶在拍照時，因為一名小女孩闖入拍攝畫面中，與女孩的父母起口角，隨後爆發肢體衝突，年輕男子與爸爸纏鬥在一起，女友拉不開就轉頭衝向抱著女兒的媽媽猛推，把小女孩嚇到當場爆哭。綜合中媒報導，22歲閆姓男子與女友在上海迪士尼「瘋狂動物城」（台譯動物方城市）園區拍照時，劉姓夫婦的女兒意外進入拍攝畫面，雙方溝通不暢發生爭執，從口頭衝突升級為肢體衝突。最終導致兩名男性（閆男、劉男）受到皮外傷，所幸小女孩沒有受傷。據目擊者透露，情侶方的女生曾辱罵小女孩的父母，並使用挑釁語言如「罵你傻Ｘ犯法嗎?」並多次出手推抱著小孩的媽媽，甚至推到小女孩頭部。劉姓父親被指控先動手攻擊閆男，而閆男女友在衝突中表現相當激烈。現場畫面也可以看到，兩名男性在纏鬥在一起，閆男女友不斷動手拉扯、動腳踹人，要把劉姓父親拉開，抱著小女孩的媽媽在旁邊勸架，而閆男女友突然轉頭衝向小女孩，出手用力推了小女孩頭部，小女孩當場爆哭，媽媽被嚇到後抱著孩子蹲在地上。隨後閆男跟女友一起把劉姓爸爸壓在地上。上海警方接獲報警稱迪士尼樂園內有人打架，警方通報將此事件定性為「互有皮外傷」，未明確責任歸屬。目前仍在調查中，初步認定雙方因拍照空間爭執引發互毆，排除插隊等網路謠言，重點包括衝突細節、責任劃分及是否涉及未成年人權益侵害。許多網友都不滿說，「有人看到小女孩被打第一反應居然覺得『熊孩子被打活該』，這種仇恨兒童的發言簡直不是人類能說的」、「不管怎樣打孩子就是不對」「這麼快樂的地方 何況人本來就多 何必」、「這對情侶這是得多跋扈」。由於網傳影片僅有片段畫面，網友意見也成兩派，支持家長者認為「孩子是受害者」，支持情侶者則認為「家長縱容孩子干擾他人」。