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法國網球公開賽男單16強稍早開打，尋求衛冕的西班牙「小蠻牛」Carlos Alcaraz本場遭遇苦戰，最終耗時超過3個小時、經歷四盤7：6（8）、6：3、4：6、6：4擊敗美國好手Ben Shelton，Alcaraz拿到紅土巡迴賽生涯的第100場勝利，並順利晉級8強，離衛冕又更進一步。Alcaraz在首盤就面臨3個盤末點，但他都用強勁的正拍化解，最終上演逆轉，反倒以7：6（8）拿下首盤，後續第二盤也以6：3勝出，可惜第三盤關鍵局被破發，失掉本戰唯一一盤，最後Alcaraz第4盤重整旗鼓，以盤數3：1順利闖進法網8強。Alcaraz作為當今最強大的紅土高手，本戰意外遭遇苦戰，甚至丟掉第3盤，Alcaraz認為自己在比賽中段幾顆失誤球後，有點失去冷靜，並稱今天是與自己對抗的賽事，他透露，「我有對自己說了一些不太好的話，但很慶幸的是，我沒有被這些情緒困擾太久，我我有冷靜跟堅持下來。」Shelton本戰雖然止步16強，但賽後仍獲得許多稱讚，Alcaraz也稱讚對手，「每次交手我們都打出最高水準，這是一場高水準、且精彩的比賽，相信觀眾也看得很愉快，就連我自己也很愛看他打球。」Alcaraz去年成功在法網奪冠，有機會成為史上第3位在法網完成衛冕的球員，前一位分別是Rafael Nadal，他曾14度在法網奪冠，目前也是歷史紀錄，另外Gustavo Kuerten也曾在2001年完成衛冕。